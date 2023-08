Un interviu mai vechi al liderului rus Vladimir Putin vorbind despre trădare a devenit viral. Totul, în contextul avionului liderului Wagner, Evgheni Prigojin, care s-a prăbușit miercuri în apropiere de Moscova.

Clipul video, care are doar nouă secunde, este extras dintr-un documentar din 2018 despre Putin a fost postat miercuri pe Twitter. Postarea a fost vizualizată de peste 200.000 de ori, potrivit Insider.

“Does one need to be able to forgive?”

“Yes, but not everything.”

“What can’t be forgiven.”

“Betrayal.” pic.twitter.com/lelXsOcPSV

