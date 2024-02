Investigaţia a vizat tranzacţii desfăşurate pe piata PC-OTC , piaţă anonimă pe care participanţii la piaţă nu cunosc cu cine tranzacţionează până la încheierea sesiunii de tranzacţionare când sunt anunţaţi de către OPCOM care este partea contractantă pentru fiecare tranzacţie în parte. Vom dovedi în instanţă că însăşi modul de organizare a pieţei face imposibilă o eventuală înţelegere între participanţii la piaţă.

Tranzacţiile derulate de Tinmar Energy în perioada vizată au avut ca scop asigurarea energiei necesară consumului clienţilor finali din portofoliu.

Faţă de cele reţinute de către autoritatea de investigaţie respectiv că:

cele două tranzacții ar fi tranzacţii încrucișate , de tip A-B-A ,

precizam că:

piața PC-OTC funcţionează strict în baza contractelor de tip EFET conform căruia fiecare parte poate acționa fie pe poziție de cumpărător, fie pe poziție de vânzător. Deci inversarea pozitiilor în piaţă este o consecinţă a modului de funcţionare al acestei pieţe si nu un element contraventional.

In plus, piaţa de tranzacţionare angro din Romania este o piata redusă ca număr de participanţi. Societatea noastră derulează contracte cu un numar de 12-14 parteneri eligibili iar din acesţi o parte sunt numai cumpărători iar alţi numai vânzători. Traderi care desfăşoară tranzacţii în ambele sensuri de tranzacţionare sunt în medie în numar de 4 într-un an si, în aceste condiţii, este imposibil să nu se întâlnească în mod repetat în piaţă pe ambele sensuri de tranzacţionare vanzare-cumpărare.

Părţile au tranzacţionat aceeaşi cantitate în ambele sensuri – 5MW (3715MWh )

subliniem că

Produsul tranzacţionat – 5MW BSLD echivalentul cantităţii de 3715MWh- este un produs standard pe piaţa OTC. Astfel, peste 85% din tranzacţii încheiate pe această piaţă au ca obiect acest produs.

Intervalul de timp dintre cele 2 tranzacţii a fost unul scurt.

Punct de vedere Tinmar

Toate tranzactiile de manipulare de piaţă incriminate la nivel european vizează intervale de timp dintre cele 2 tranzacţii de ordinul minutelor sau chiar al secundelor în cadrul aceleasi sesiuni de tranzacţionare.

Cele 2 tranzacţii vizate de investigaţia ANRE nu pot fi încadrate în noţiunea de manipulare a pieţei având în vedere distanta mare de timp dintre acestea de aproape 1 lună (29.01-25.02).

În plus, nici unul din actele administrative emise in cursul procedurii nu conţin referiri la analiza „ex-post” respectiv la efectele acestor tranzacţii în piața de energie, deşi o astfel de analiză reprezintă o condiţie legală obligatorie pentru antrenarea răspunderii juridice a companiei noastre.

Mai mult, preţurile de tranzacţionare din cele 2 tranzacţii ce au făcut obiectul investigaţiei sunt preţurile pieţei de la momentul tranzacţionării şi ANRE reţine că „variaţia faţă de valoarea pretului de referinţă publicat de catre OPCOM , la data realizării tranzacţiilor în discuţie este între 0,63% si 0.89%”. Prin urmare, nu putem vorbi de manipulare atunci când vorbim de tranzacţii efectuate la preţuri de piaţă.

Chiar dacă în cadrul documentelor întocmite de către ANRE se reţine că – nu există elemente care sa încadreze „tranzacţiile suspecte” în categoria tranzacţiilor concertate, că nu au putut identifica probe din care să rezulte că Tinmar a urmărit în mod intenţionat să manipuleze piaţa si că nu există nicio probă în sensul existenței vreunei înțelegeri sau vreunui comportament concertat între cele 2 părţi implicate – autoritatea, dintr-o eroare de interpretare si fără a analiza în profunzime detaliile tranzacţiei si efectele ei, au apreciat totusi ca, şi în lipsa dovezilor pot dispune aplicarea unei sancţiuni

Apreciem că intenţia ANRE de a asigura o piaţă funcţională de tranzacţionare a energiei tinde să capete conotaţii negative şi să ridice semne de întrebare asupra eficienţei acestei pieţe datorate unei interpretări restrictive şi limitative a prevederilor Regulamentului REMIT si sunt de natura sa determine participantii la piată să renunţe la aceste tranzacţii.

Sesizarea automată de către softul OPCOM/ACER a unor tranzacţii care ridică suspiciuni nu ar trebui tratate drept contravenţii ci, ar trebui să creeze obligaţia autorităţii de a investiga şi de a dovedi, dacă e cazul , încălcarea imputată participanţilor, conform unor standarde de probă riguroase.

Avand în vedere toate argumentele legale şi procedurale invocate, concluziilor experţilor în domeniu, avem convingerea că ne vom dovedi nevinovăţia prin înlăturarea acuzaţiilor reţinute de ANRE în sarcina noastră.