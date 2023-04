De-a lungul timpului, riscul de a face anumite boli (boli de inimă, artrită, diabet și multe altele) crește. De aceea,

corpul are nevoie de anumiți nutrienți pentru a-și asigura echilibrul și sănătatea. Se spune că un intestin sănătos poate contribui la sănătatea inimii, poate crește imunitatea și chiar aduce beneficii sănătății mintale.

Există anumite fructe care oferă o multitudine de beneficii organismului de fiecare dată când le mâncăm, mai ales după vârsta de

40 de ani. Iată care sunt acestea, potrivit Shefinds.

Nutriționista Clara Lawson spune că fructele de pădure, bogate în antioxidanți, și citricele, o bombă de vitamina C, reprezintă cea mai bună metodă de menține creierul sănătos, mai ales după o anumită vârstă.

Fructele de pădure

Dacă începeți ziua cu o cană de fulgi de ovăz, cu un iaurt cu fructe de pădure sau consumați aceste fructe ca o gustare, oferiți corpului numeroși nutrienți, inclusiv antioxidanți puternici. Antioxidanții sunt arma secretă atunci când vine vorba de sănătatea

corpului și a creierului. Acești compuși puternici protejează celulele de deteriorarea radicalilor liberi pentru a reduce riscul unor boli, de la boli de inimă la boli ale creierului și chiar cancer. „Antioxidanții sunt componente nutriționale care ajută la eliminarea radicalilor liberi”, explică Lawson. „Radicalii liberi pot provoca leziuni ADN-ului, îmbătrânesc pielea și promovează inflamația, iar toate acestea devin mai importante de gestionat pe măsură ce îmbătrânim”, explică ea.

O bombă nutrițională

În general, adăugând mai mulți antioxidanți în dietă contribuim la sănătatea inimii, a funcției creierului și chiar la pierderea în greutate și sănătatea intestinului. În plus, fuctele de pădure sunt delicioase. „Afinele, zmeura, murele, fragii sunt o bombă nutrițională”, spune medicul Lon Ben-Asher.„Conțin antocianine – flavonoide fitochimice și acționează ca antioxidanți care ucid radicalii liberi”, adaugă el.

Antioxidanții pe care îi conțin reduc inflamația din organism. In plus, afinele sunt bogate în numeroase vitamine și minerale, inclusiv vitamina C, vitamina K și mangan. Afinele sunt, de asemenea, o sursă bogată de fibre solubile, importante în reducerea bolilor cardiovasculare. Zmeura este și o sursă bogată de magneziu, care ajută numeroasele funcții ale corpului, cum ar fi sinteza proteinelor, funcția musculară și nervoasă, controlul zahărului din sânge și reglarea tensiunii arteriale.

Portocalele și alte citrice

O altă opțiune excelentă este introducerea mai multor antioxidanți în dietă, iar cel mai important este vitamina C. Această vitamină ține la distanță inflamația, făcând minuni pentru sănătatea generală a organismului. În plus, citricele ajută la slăbit. ”Citricele, precum portocalele, grapefruitul și mandarinele, sunt unele dintre cele mai bune fructe care reduc inflamația din organism și ajută la pierderea în greutate. Sunt pline de fibre solubile și au un impact glicemic foarte

scăzut”, spune Lawson. Pe lângă conținutul de vitamina C, aceste fructe sunt pline de fibre, promovând o digestie mai sănătoasă.

În ceea ce privește beneficiile portocalelor pentru sănătatea creierului, s-a demonstrat că flavonoidele și antioxidanții pe care îi conțin protejează în fața declinului cauzat de vârstă și îmbunătățesc funcția creierului.