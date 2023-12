Unul dintre multele beneficii ale consumului de apă cu lămâie este acela că acționează ca un accelerator în pierderea greutăţii. Din acest motiv este adesea folosită la regimul de slăbire.

Are rolul de a da stimula aciditatea gastrică

Consumată cu 30 de minute înainte de masă, apa cu lămâie are rolul de a da stimula aciditatea gastrică prin creşterea nivelulului acestei acidităţi, dat fiind că lămâia are astfel de proprietăţi, potrivit Healthdigest. Lămâile sunt fructe hrănitoare, bogate în vitamina C, iar consumul lor într-un pahar de apă poate oferi câteva beneficii pentru sănătate.

Apa cu lămâie ne hidratează

Apa este cea mai bună sursă de hidratare. Dar cum mulți dintre noi nu bem suficientă apă, putem să îmbunătățim gustul apei adăugând sucul de la o lămâie stoarsă. În felul acesta, bem mai multă apă și ne hidratăm eficient, un aspect esențial pentru o stare de sănătate optimă.

„Lămâia vă poate încuraja să beți mai multă apă și să vă mențineți hidratat”, spune Kristen Arnold, dietetician și antrenor de ciclism.

Ajută la o mai bună sănătate a inimii

„În general, efectele anti-inflamatorii și antioxidante ale apei cu lămâie vor ajuta la sănătatea inimii și sănătatea nervilor”, spune medicul nutriționist Arnold Arnold. Un studiu din revista Annals of Internal Medicine susține acest lucru, arătând că o creștere a aportului de fructe și legume – în special alimente bogate în vitamina C, ajută la protejarea împotriva bolilor coronariene. De asemenea, hidratarea generală susține sănătatea inimii.

Contribuie la scăderea în greutate

Studiile arată faptul că polifenolii cu rol antioxidant din compoziția lămâilor reduc semnificativ surplusul ponderal provocat de alimentația bogată în grăsimi.

Vom avea mai multă energie dacă bem apă cu lămâie

Începerea dimineții cu un pahar cu apă cu lămâie nu doar că ne va hidrata corpul, dar va oferi și un plus de nutrienți. Citricele, în special lămâile, sunt pline de sodiu și potasiu, elemente importante pentru a ajuta corpul să regleze nivelul lichidelor.

Adăugarea unei lămâi în apă, va oferi corpului un impuls de electroliți la prima oră a zilei și astfel ne va menține nivelul ridicat de energie pe tot parcursul zilei.

Eliminăm toxinele dăunătoare

Se spune, și se pare că nu e un mit, că un pahar cu apă cu lămâie, dimineața, ne pornește metabolismul. Un studiu în acest sens a arătat că hidratarea adecvată a fost legată de funcția metabolismului.

Un sistem imunitar mai puternic

Menținerea unei bune hidratări a arătat o funcție îmbunătățită a mitocondriilor, producători de energie ai celulei, care ajută la generarea de energie în organism.

Cu toate acestea, există și altfel de studii privind consumul de apă cu lămâie, care au arătat că un pahar cu apă cu lămâie întărește sistemul imunitar.