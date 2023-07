Ce se întâmplă în organismul nostru dacă mâncăm des porumb fiert?

Deși majoritatea dintre noi mănâncă adesea porumb fiert, puțini știu ce se ascunde în boabele aurii. De exemplu, porumbul este bogat în fibre insolubile care reglează tranzitul intestinal și accelerează eliminarea din organism a toxinelor și a substanțelor cu risc cancerigen, precum hemiceluloza, celuloza și lignina.

În plus, un consum moderat de porumb fiert ajută la:

la prevenirea a numeroase tipuri de cancer, în special a cancerului de colon;

la buna sănătate a ochilor datorită compușilor bogați în carotenoide, zeaxantină și luteină;

la menținerea bacteriilor sănătoase la nivelul intestinului;

la formarea lanțului de acizi grași, regăsiți la nivelul colonului;

De asemenea, porumubul conține minerale, vitamine și nutrienti cu proprietăți antioxidante, 73% apă, carotenoide, minerale (magneziu, fosfor, zinc, cupru), carbohidrați, proteine (zeine), acizi grași Omega-3 și Omega-6.

„Porumbul fiert este plin de fibre, esenţiale pentru digestie, minerale, dar şi vitamina C, calităţi care îl fac ideal în curele de slăbire. Un porumb fiert ne asigura 10% din vitamina C necesară pentru o zi şi 15% din necesarul de vitamina B5. O dată pe an, vara, merită să încercăm o cură cu porumb fiert. Datorită acidului folic, organismul capătă energie. Magneziul şi vitamina E prezente în porumb ajută inima să se menţină sănătoasă, crescând elasticitatea vaselor de sânge.

De asemenea, este un bun detoxifiant şi ajută la menţinerea unei bune digestii, deoarece conţine multe fibre. Prin consumul de porumb fiert, prevenim cancerul la plămâni, datorită substanţei numita beta-cryptoxanthin. Vitamina E din porumb ajută celulele să se reînnoiască, încetinind astfel procesul de îmbătrânire a pielii”, a explicat, anul trecut, Marina Grigore, specialist în apifititerapie.

Cum se fierbe corect porumbul?

Dacă v-am făcut poftă, în rândurile următoare puteți afla cum se fierbe corect porumbul. Spor la citit!

Porumbul se scoate din pănuşi şi se curăţă bine de mătase. Cele deschise la culoare se spală şi se păstrează. Se rupe fiecare porumb în două părţi egale. Dacă vârful nu are boabe mari, se rupe şi se aruncă. Fundul oalei se tapetează cu panuşi spălate în prealabil. Fiecare bucată de porumb se aşază cu grijă în oală. După ce aţi pus tot porumbul, acoperiţi din nou cu pănuşi. Se acoperă cu apă tot porumbul. Se pune o farfurie peste el pentru a nu se ridică deasupra apei.

Oala se pune pe foc mare până când începe să fiarbă. Apoi se dă focul la mediu spre mic. Se fierbe timp de 30 de minute. Se încearcă o bucată pe farfurie pentru a vedea dacă s-a fiert. La servire se presară sare pe el, după bunul plac. Restul bucăţilor de porumb se ţin în apă până la consum.