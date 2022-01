Ce se întâmplă dacă bei un pahar de vin în fiecare zi? Are efecte miraculoase

Sursa: Dreamstime

O lungă perioadă de timp s-a spus că vinul este bun pentru sănătate, atâta timp cât este consumat cu moderație. De obicei, vinul roșu este considerat vedeta, dar un studiu publicat de ”Journal of Agricultural and Food Chemistry” a constatat că și vinul alb poate avea aceleași beneficii pentru sănătate, scrie The List.