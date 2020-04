„Ca să fim onești, declarația mea a fost puțin diferită. Am spus că întotdeauna există o legătură între a face cheltuielile și execuția bugetară, pentru că în orice buget cheltuielile sunt fixe, le știi, iar veniturile sunt estimate. Mai ales România care are un deficit, bineînțeles că restul veniturilor trebuie să le împrumuți ca să faci plata. Nu este nicio problemă. Contrar a tot ceea ce am tot fost criticați și eu, și PNL, de la începutul anului și până acum, am plătit și salarii crescute”, a explicat Cîțu, la TVR 1.

Lumea a uitat de mărirea salariilor

Totodată, Florin Cîțu a amintit că salariile au fost crescute, însă „lumea nu-și aduce aminte” de acest lucru. De asemenea, ministrul susține că s-a depus un efort pentru a se realiza plata pensiilor fără nicio zi întârziere.

„Anul acesta am crescut salariile. Lumea nu-și aduce aminte, dar în sectorul bugetar au crescut salariile și au fost plătite. Nu a existat nicio zi întârziere la plata pensiilor. Din contră, acum, de Sărbătorile de Paști, au fost plătite în avans. A fost un efort din partea Ministerului Finanțelor Publice, pentru că e greu să te împrumuți într-o zi sume mari dintr-o piață care este fragmentată, dar am făcut acest lucru. Deci, nu există nicio problemă, și asta fac în fiecare zi, mă asigur că în primul rând plătim nu numai pensii și salarii, ci și facturile, pentru că așa menținem sectorul privat în viață, care plătește taxe și impozite ș.a.m.d.

„În același timp, este foarte adevărat că, și lumea trebuie să știe, există o legătură directă între execuția bugetară și plata cheltuielilor care sunt incluse în buget. Acest mesaj este pentru populiști, este pentru acei oameni din Parlamentul României care vor să crească deficitul bugetar pe hârtie”, a mai adăugat Cîțu.