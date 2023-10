Elena Merișoreanu, legendara solistă de muzică populară, a împărtășit recent o poveste tulburătoare despre experiența sa în Israelul în perioada comunismului. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, artista a dezvăluit detalii cutremurătoare despre cele 12 vizite ale sale în Israel în timpul regimului lui Nicolae Ceaușescu.

Merișoreanu a povestit cum a fost nevoită să-și petreacă luni de zile într-un buncăr situat la subsolul unui bloc din Israel. În acele încăperi, cu zgomot asurzitor de alarme, oamenii erau nevoiți să trăiască într-o stare constantă de alertă.

Buncărele erau dotate cu rezerve de apă și mâncare. Oamenii nu aveau voie să iasă afară decât atunci când situația se mai liniștea. Cu toate acestea, Merișoreanu a subliniat că oamenii din acea perioadă erau obișnuiți cu această stare de restricție și se strângeau pentru a petrece când se ivise o ocazie.

”Am fost de 12 ori în Israel. Pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, am cântat, acolo. Am stat vreo trei luni într-un buncăr, la subsolul unui bloc. Erau trei, în acea clădire, am înțeles că acum au și în apartamente. Un buncăr este o cameră mare, complet antifonată, bine făcută.

În buncăr sunt rezerve de apă, de mâncare. Când se mai linișteau lucrurile, mergeam pe fugă, până la magazin, nu aveai voie să te plimbi. Oamenii erau obișnuiți însă cu acea stare, când puteau se mai strângeau și mai petreceau. Am trăit și eu aceste emoții, dar nu au avut amploarea de acum. Doamne ferește, bieții oameni! Mă rog pentru viața lor!”, a spus artista.