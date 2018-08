Detalii neștiute despre cel mai bogat om din lume

Pe lângă Amazon, Bezos deţine publicaţia „The Washington Post” şi compania aerospaţială Blue Origin. Conform Business Insider, antreprenorul pune mare accent pe odihnă, aşa că şi-a creat un program prin care se poate trezi foarte devreme fără a avea nevoie de alarmă. Respectă cele 8 ore de somn cu sfinţenie.

În fiecare dimineaţă îşi începe ziua luând un mic dejun sănătos alături de soţia sa, romanciera MacKenzie Bezos.

Pentru el, timpul petrecut cu familia este cel mai important, aşa că niciodată nu îşi programează întâlniri în primele ore ale dimineţii. Jeff Bezos este celebru pentru faptul că nu este un fan al întâlnirilor de afaceri, scrie Adevărul.ro. Totuşi, când nu poate evita o şedinţă, Bezos se bazează pe regula „celor două pizza“ – nu organizează niciodată întâlniri la care două pizza nu sunt suficiente pentru toţi cei prezenţi.

Fondatorul Amazon obişnuia să fie un şef cu un temperament exploziv, dar ar fi angajat un antrenor personal care să-l ajute să-şi gestioneze ieşirile.

Lui Bezos îi plac preparatele mai neobişnuite. În timpul unei întâlniri cu fondatorul Woot, Matt Rutledge, a comandat caractică cu cartofi, şuncă, iaurt cu usturoi verde şi ouă ochiuri. „Când mă uit într-un meniu, întotdeauna aleg ceea ce nu înţeleg, mâncare sau combinaţia pe care nu am mai gustat-o niciodată. Aşa că da, am vrut să încerc caracatiţă la micul dejun“, declara Bezos.

Când ia cina acasă, lucru care se întâmplă destul de des, Bezos are un „ritual“ peste care nu sare niciodată, chiar dacă majoritatea bărbaţilor o fac: spală vasele. „Sunt destul de convins că este cel mai sexy lucru pe care îl fac“, spunea la un moment dat fondatorul Amazon.

Amazon are acum unele dintre cele mai populare seriale originale, cum ar fi „The Man in the High Castle“ şi „Transparent“, dar şeful companiei rămâne un împătimit „Star Trek“. El a avut chiar şi o apariţie surpriză în filmul din 2016, „Star Trek Beyond“.

În afară de vizionarea „Star Trek“, Bezos mai are un alt hobby legat de spaţiu: un submarin cu ajutorul căuia caută vechi rachete NASA. Obişnuieşte să-şi ia şi cei patru copiii în astfel de aventuri.