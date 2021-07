Ce miniștri îl nemulțumesc pe Florin Cîțu? Premierul a spus clar. Se poate face mai mult

Premierul Florin Cîțu a fost întrebat la Digi 24 dacă are miniștri de care este nemulțumit.

„Se poate face mai mult. N-aș spune nemulțumire, ci că am avut niște discuții la începutul anului pe buget și au fost dure cu miniștrii care îmi spuneau că au nevoie de fiecare bănuț și am făcut eforturi și am ajuns cu acel deficit, deși n-am vrut să merg la peste 7, dar am ajuns la 7,16% din PIB”, a răspuns Florin Cîțu.

Mai apoi, acesta a punctat că este atent la banii cheltuiți și dorește să poarte o discuție cu reprezentanții ministerelor unde nu s-au cheltuit bani.

„Rectificarea va fi pozitivă, vom aloca resurse suplimentare unde este nevoie și unde sunt convins cu argumente solide” a completat premierul.

Cîțu planifică un anumit mod de împrumuturi

De asemenea, Florin Cîțu a explicat că, atunci când este realizat un buget, acesta planifică „un anumit mod de împrumuturi”.

„Când facem un buget, eu îmi planific un anumit mod de împrumuturi, eu împrumut acești bani pentru că mi se spune că vor fi cheltuiți. Dacă nu sunt cheltuiți, rămânem cu banii cu dobânda luați. De aceea, cer responsabilitate tuturor miniștrilor”, a explicat premierul.

Potrivit acestuia, trebuie finalizat „modul de bugetare în care punem proiecte doar să fie acolo.”

„Trebuie să terminăm cu modul de bugetare în care punem proiecte doar să fie acolo. Am deja exemple de proiecte bugetate, cu zero execuție. Nu voi mai permite așa ceva, am spus colegilor mei că nu putem să ne batem joc de banii românilor. Dacă ai un proiect la care nu a început execuția, înseamnă că nu are ce căuta în minister. Vreau să mă uit în trecut de câte ori unele proiecte au fost bugetate și nu s-a făcut nimic la ele,” a conchis Florin Cîțu.

Sursa foto: Guvernul României, Facebook