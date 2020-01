Simona Gherghe are o mare pasiune pentru schi, însă în ultimul timp nu a mai avut ocazia să se bucure de acest sport, pentru că a fost însărcinată, iar apoi a fost nevoită să se ocupe în totalitate de copii.

Însă după ce lucrurile s-au aranjat treptat în viața ei, artista s-a urcat în mașină și a plecat direct la munte.

Deși vedeta ar fi preferat să schieze la Sinaia, din cauza condițiilor meteo, aceasta a optat pentru pârtia de la Predeal, care se pare ca a fost cea mai bună decizie. Simona Gheorghe s-a bucurat de o pârtie liberă, de care a putut profita la maxim.

”Sunt foarte fericită pentru că am putut să ajung la schi. Aş fi vrut în Sinaia, dar vântul a bătut atât de tare şi am ajuns în Predeal, unde este foarte liber şi foarte fain. Recuperez cei doi ani în care nu am schiat. Faţa mea de om fericit”, a spus Simona Gherghe pe Instgram.

Fiind foarte apropiată de fanii săi, Simona Gherghe a decis să împărtăşească cu aceştia mai multe imagini de senzaţie din vacanţa de la munte. Urmăritorii nu au stat pe gânduri și au reacționat imediat la postările vedetei.

Citește și: