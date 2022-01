Într-un interviu acordat la Pro Tv, Andreea Marin a vorbit despre cele 5 kilograme pe care le-a pus în perioada sărbătorilor de iarnă, dar și despre modul în care a reușit să scape de ele în doar două săptămâni.

Aceasta susține că totul se datorează unei diete pe care un nutriționist i-a dat-o. Astfel, Andreea Marin bea câteva ceaiuri detoxfiante în fiecare zi, nu se ridică sătulă de la masă și totodată, are grijă să facă sport, dar și masaj și saună, ia rezultatele sunt vizibile.

„Am dat jos cinci kilograme în două săptămâni cu ajutorul unei diete realizate de un nutriționist. (..) Beau câteva ceaiuri cu puternice efecte detoxifiante recomandate de un specialist din străinătate, nu mă mai ridic sătulă de la masă, fac sport, masaj și saună.

Toate acestea m-au ajutat să revin în formă. Mă simt mult mai bine după ce am slăbit. Dimineața mă trezesc fără ceas și am mai multă energie”, a declarat Andreea Marin. Totodată, vedeta a vorbit și despre secretele pe care femeile care au trecut de vârsta de 40 de ani trebuie să le știe din punct de vedere alimentar. Andreea Marin precizează că moderația este cuvântul cheie.

Andreea Marin, despre echilibrul alimentar

Ea a subliniat faptul că este nevoie de un echilibru, iar în momentul în care acesta nu există, lucrurile se modifică.

“Eu am un singur cuvânt de reținut. Mo-de-ra-ția! Ori de câte ori nu am fost moderată, am avut de suferit. Până la urmă este vorba despre echilibru. Nu spune nimeni că trebuie să renunți la plăcerile vieții. Și eu sunt un om care iubește această parte culinară și nu o refuz, dar asumat fac asta”, a mai spus vedeta.

Andreea Marin a adăugat că o persoană care vrea să se mențină în formă trebuie să fie moderată și să nu se epuizeze, sau să facă exces de anumite lucruri pentru a arăta perfect.

„Oameni suntem, nu mașinării. Nu poți pune toate tipurile de presiune pe minte și trupul tău în același timp. Trebuie să lași totuși să existe și aici o moderație.

Adică, faci azi un efort, dar o lași mai moale pe partea cealaltă pentru că altfel începi să te epuizezi, să faci anemie. Orice exces înseamnă ceva rău pentru sănătatea noastră”, a explicat Andreea Marin, la Pro TV.