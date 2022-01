Aceasta a recunoscut, la o emisiune TV, că marea ei dorință în 2022 este de a deveni mamă pentru înca o dată.

„ Bineînțeles că îmi dorescc încă un copil! Să dea Dumnezeu! Mulți spun că am 47 de ani! Și ce dacă, fac tot ce pot eu să mă mențin tânără.

Eu nu am o apropiere de numeroloie, dar știu ca 2022 va fi anul meu. Am călcat cu această convingere în anul acesta.(…)Sunt născută pe 22 și simt asta prin toți porii. Nu știu cum, dar am călcat pe 1 ianuarie, în noul an, cu sentimentul asta. (…)

Treaba asta cu nunta o fi o prioritate pentru unii, dar eu mă gandesc mai mult să fie bine în trei, sau cine stie, că îmi doresc sa devin din nou mamă. Sunt multe femei care cred că sunt îndrăzneață, dar să dea Dumnezeu să mi se îndeplinească. Fac tot ce pot să mă mentin tânară, vreau ca la nunta fiicei mele să fiu o mama tânară.

Fac sport, fac saună. Mi-am luat și un scaun de masaj”, a declarat Andreea Marin, la un post de televiziune.

Andreea Marin, o posibilă colaborare cu Ștefan Bănică

Andreea Marin a vorbit recent despre o posibilă colaborare cu fostul ei partener de viață, Ștefan Bănică Jr. Fără să stea prea mult pe gânduri, aceasta a declarat că ar putea să fie asociată profesional cu tatăl fiicei sale, însă preferă să nu pună în practică această idee.

„Nu am facut altceva decât să ne despărţim în viaţa privată, nu e nicio problemă să colaborăm. Teoretic, practic nu pot să spun. E mai bine uneori să rămânem cu teoria’, a spus ea la Teo Show.

Aceasta nu a vorbit niciodată despre motivele care au stat la baza despărțirii de artist, deși la acea vreme s-a speculat că Ștefan Bănică Jr. ar fi înșelat-o pe Zână cu actuala sa soție, Lavinia Pârva. Referitor la relația publică a celor doi, Andreea Marin recunoaște că au fost atât avantaje, cât și dezavantaje.

„Nu e greu să iubești în lumina reflectoarelor. Au fost însă dezavantaje. Când am ieșit cu Violeta din maternitate era să facem accident. Dar nu asta m-a incomodat în căsnicia mea, ci nepotrivirea. Din cea de-a doua căsnicie o am însă pe fiica mea și asta contează cel mai mult. Nu mă uit înapoi’, a mai spus ea.