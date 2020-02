După lungi discuţii şi negocieri, se pare că Dreapta este tot mai aproape să susţină un candidat comun la Primăria Capitalei, pentru a se lupta cu Gabriela Firea. Joi, liderul PNL, Ludovic Orban, a anunţat că partidul său va merge pe mâna lui Nicuşor Dan pentru alegerile din Bucureşti.

Ce a completat Nicuşor Dan în declaraţia de avere în 2019

Fondator al Uniunii Salvaţi Bucureştiul, transformată ulterior în Uniunea Salvaţi România (USR), Nicuşor Dan a candidat la alegerile din 2016 pe listele USR în circumscripţia Bucureşti şi a ajuns astfel deputat.

Potrivit declaraţiei de avere depusă la Camera Deputaţilor în iunie 2019, Nicuşor Dan avea un venit anual în calitate de deputat de 119.936 de lei, adică 9.994 de lei/lună. El a trecut ca având în proprietate un teren intravilan în Predeal, judeţul Braşov, de 7460 mp, dobândit în 2007, precum şi un autoturism Citroen BX, fabricat în 1986.

La capitolul “Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoare de piaţă”, Nicuşor Dan a trecut o donaţie în valoare de 130.000 RON. La capitolul datorii, deputatul trecea, anul trecut, două credite de la Garanti Bank, unul în valoare de 27.000 de euro, scadent în 2020, şi altul de 63.800 de euro, scadent în 2032.

Cum spunea recent Nicuşor Dan că îşi va finanţa campania electorală

Într-un interviu acordat pentru PS News în urmă cu câteva săptămâni, întrebat cum îşi va putea finanţa campania electorală, având în vedere că Alianța USR-PLUS nu va putea face campanie în numele său, nu va putea deconta cheltuieli electorale și nici nu va apărea pe buletinul de vot, Nicuşor Dan răspundea:

“Până la acest moment, nu am avut cheltuieli deosebite în această precampanie pe care am avut-o. Am plătit o mică publicitate pe Facebook de câteva mii de lei pe lună. Indemnizația mea de parlamentar este de 10.000 de lei pe lună și de aici vin banii. Am tipărit niște flyere, tot așa de vreo 10.000 de lei.

Am deschis un cont în care oamenii îmi pot dona, cum am făcut și acum 4 și 8 ani. Am strâns acolo, până în acest moment, vreo 10.000 de lei, dar asta pentru că încă nu a început campania adevărată.”

