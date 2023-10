Fostul prim-ministru al Guvernului, Nicolae Ciucă, a oferit un interviu recent în care a abordat mai multe subiecte și a povestit cum trăia pe câmpul de luptă.

Președintele Partidului Național Liberal (PNL) a povestit că în acele momente trăia „cât se poate de auster”.

El a povestit că în timpul misiunii din Afghanistan beneficia de o singură masă caldă, iar aceasta era cina. De altfel, fostul premier a mai spus că masa de la prânz consta în rații reci.

Fostul prim-ministru a precizat că existau mașini de spălat pentru haine. Totuși, sistemul logistic era specific anilor 2000, nu era cel de acum.

Nicolae Ciucă a mai povestit și despre un moment în care nu mai mâncase ciorbă de o bună perioadă de timp. Împreună cu camarazii săi, Nicolae Ciucă a reușit să combine diverse alimente din pachetele cu hrană rece și să facă o ciorbă.

„La un moment dat, după atâta timp…nu mâncasem ciorbă niciodată și am zis că din pachetele de hrană rece dacă reușim să mixăm ceva din pachetele de pui cu cel vegetal, am mai găsit pe acolo reușim să facem o ciorbă. Am mai găsit ceva. Am găsit varză roșie. Și am pus varză roșie la ciorbă și vă dați seama ce culoare a ieșit. Cu toate astea a fost minunată, cea mai bună ciorbă! Și mai era o chestiune. Acolo totul se împarte”, mai spune fostul premier.