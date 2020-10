Site-ul UEFA a făcut o analiză a partidei de la Reykjavik, în care Islanda a învins România cu scorul de 2 la 1, cel lăudat fiind Gylfi Sigurdsson, eroul Islandei, care a marcat ambele goluri ale echipei nordice.

Forul european a dat şi un verdict dureros pentru naţionala României: nordicii s-au calificat „confortabil”.

Declarații tranșante ale selecționerului

„Surpriza de la EURO 2016 este cu un pas mai aproape de revenirea la turneul final, mulţumită ireproşabilului Gylfi Sigurdsson, care în prima repriză a reuşit două goluri de expert.

Alexandru Maxim a redus din handicap de la punctul cu var, împotriva cursului jocului, dar naţionala lui Erik Hamren a câştigat confortabil”, se arată pe site-ul UEFA, conform digisport.ro.

Selecționerul Mirel Rădoi a fost diplomat la conferința de presă ce a urmat înfruntării în care România nu a mișcat în prima repriză. Fostul antrenor de la U21 a recunoscut că-și reproșează primul 11 trimis în teren, dar susține că jocul tricolorilor s-ar fi schimbat după pauză, când a efectuat trei modificări.

„Poate îmi reproșez echipa pe care am trimis-o. În repriza secundă am arătat mai bine. Vinovați suntem eu și staff-ul meu, jucătorii nu au nicio vină, pentru că nu am reușit să îi capacităm. Aveți vinovatul în față dumnevoastră!”, a declarat la finalul meciului Mirel Rădoi, vizibil afectat.

Absențe importante în echipa României

„Nu cred că dacă tragi mai mult sau mai des la poartă înseamnă neapărat că vei câştiga. Aşa cum nu cred că este ruşinos că nu am reuşit să tragem la poartă. E ruşinos că nu am reuşit să ne calificăm, nu neapărat că nu am tras la poartă. Ca să poţi să tragi la poartă trebuie să poţi să te eliberezi de adversar, ceea ce noi nu am făcut în seara asta. Aşa că e ruşinos că nu ne-am calificat, nu că nu am tras pe poartă”, a mai afirmat tehnicianul.

Antrenorul naționalei nu s-a putut baza în meciul din Islanda pe doi dintre jucătorii importanți ai naționalei, Vlad Chiricheș și Dragoș Grigore, ultimul accidentat chiar înainte de startul partidei.

Dacă ar fi trecut de Islanda, tricolorii ar fi dat piept în finala play-off-ului cu Ungaria, la Budapesta, în noiembrie. Adam Szalai și colegii lui au învins în deplasare echipa Bulgariei, scor 3-1.