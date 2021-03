Alexandru Cumpănașu a fost prezent la ultimul termen în procesul de la Caracal pe post de martor. Unchiul Alexandrei Măceșanu, una dintre fetele răpite de Gheorghe Dincă în vara anului 2019, a oferit un interviu pentru DC News în care a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat la proces și despre întrebarea pe care i-a pus-o monstrului din Caracal.

Așadar, Cumpănașu precizează că l-a întrebat pe Gheorghe Dincă ce a făcut, de fapt, cu Alexandra. Drept răspuns, acesta a spus că își rezervă dreptul să facă declarații doar la finalul procesului.

„În urma audierii de astăzi, am obținut de la Dincă un răspuns care – consider eu – șochează întreaga țară. Întrebarea a fost: Ce a făcut cu Alexandra? Iar răspunsul lui Gheorghe Dincă a fost că își rezervă dreptul să facă declarații doar la finalul procesului, care poate fi peste un an, doi ani sau trei. L-am abordat mai dur și i-am spus: dacă ar fi de bună credință și spune că nu le-a omorât, atunci să spună acum, nu peste un an și jumătate, doi ani. Doamna președinte a intervenit, precizând că e dreptul lui să facă declarații și precizări la finalul procesului”, a explicat Alexandru Cumpănașu.