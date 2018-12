CCR, decizia care schimbă tot! O sintagmă din Legea Securității Naționale, declarată neconstituțională: Buturuga mică răstoarnă Binomul mare!

"Curtea Constituţională a declarat neconstituţional ART 3, lit f din Legea Siguranţei Naţionale. Cel care a fost justificarea pentru toate mandatele de interceptare ale Binomului! Iniţiativa a plecat din dosarul cu Prinţul Paul de la Braşov. Cel cu stenogramele falsificate. Felicitări Av. Flavius Radu care a scris sesizarea şi lui Lucian Mateescu, care a susţinut-o in faţa CCR. De ce a vorbit clientul şi nu avocatul? Pentru că Flavius este prea tânăr şi nu are dreptul să pledeze in faţa CCR. Azi, Lucian Mateescu a pledat împotriva Liviei Stanciu care a făcut tot posibilul să-l încurce. N-a reuşit. Pentru că avea dreptate. Uite aşa, buturuga mică răstoarnă Binomul mare!", a scris Dan Andronic pe Facebook.

Potrivit unui comunicat al CCR, Plenul Curţii Constituţionale a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "ori altor asemenea interese ale ţării", cuprinsă în art. 3, lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României.

CCR a discutat şi excepţia de neconstituţionalitate privind dispoziţiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale.

Art. 3, lit. f) din Legea nr. 51/1991 prevede: "Constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale a României următoarele: (...) f) subminarea, sabotajul sau orice alte acţiuni care au ca scop înlăturarea prin forţă a instituţiilor democratice ale statului ori care aduc atingere gravă drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor români sau pot aduce atingere capacităţii de apărare ori altor asemenea interese ale ţării, precum şi actele de distrugere, degradare ori aducere în stare de neîntrebuinţare a structurilor necesare bunei desfăşurări a vieţii social-economice sau apărării naţionale".

Art. 4, alin. (2) din Legea nr.255/2013 stipulează: "Nulitatea oricărui act sau oricărei lucrări efectuate înainte de intrarea în vigoare a legii noi poate fi invocată numai în condiţiile Codului de procedură penală".