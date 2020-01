Conform declarațiilor recente ale lui Gheorghe Dincă, acesta nu ar fi ucis-o pe Luiza Melencu. Principalul suspect din cazul Caracal a numit două persoane în cazul răpirii acesteia. Este vorba de Petruța, o tânără de 28 de ani din Roșiorii de Vede și Ștefan, un bărbat de 40 de ani din București.

„După 20 de zile, Petruţa a venit la mine cu o prietenă, am urcat în camera de sus, le-am spus să se facă comode, am coborât în beci să aduc băutură şi am făcut cafea în camera de jos. Apoi am întreţinut relaţii. La 1-2 noaptea a venit Ştefan cu încă doi bărbaţi, când am coborât unul m-a lovit cu toiagul în spate și am căzut jos”, ar fi dezvăluit Gheorghe Dincă, în mărturia sa către procurori, relatează Antena 3.

Gheorghe Dincă: A adus un sac cu oase, mi-a spus să le mai ard şi eu

După acest incident, Petruța ar fi revenit la casa lui Dincă, unde a stat pentru câteva zile, perioadă în care au întreținut relații intime. Tot atunci, presupusul criminal ar fi întâlnit-o și pe Luiza Melencu, pe care ar fi răpit-o, după ce a luat-o cu mașina, la ocazie.

„Apoi a venit Ştefan cu încă un bărbat şi a intrat în camera unde erau fetele. Luiza era dezbrăcată şi legată, iar eu eram în chiloţi. Le-a spus fetelor să se îmbrace, pe mine m-au legat şi m-au bătut, m-au scos afară şi m-au băgat sub umbrelă. Ştefan a adus un sac cu oase, mi-a spus că sunt de femeie şi să le mai ard şi eu. Mi-a spus să iau o cartelă să îi sun pe părinţii Luizei şi să le spun că fata e plecată. A notat şi el numărul Luizei. Apoi m-au bătut şi au plecat toţi 5 prin spate (…). Pe 15 aprilie am dat telefon la părinţii Luizei. Unul dintre bărbaţi mă urmărea. Mi-am dat seama că nu a renunţat (…). Mi-au spus să arunc oasele arse într-o apă curgătoare, dar pentru că era departe, le-am dus la lizieră”, a mai declarat Dincă.

