Scandal într-o comună din judeţul Argeş între familia unui băiat de clasa a III-a şi învăţătoarea acestuia. Copilul ar refuza acum să mai meargă la şcoală şi a mers chiar şi la psiholog după ce ar fi fost umilit în faţa clasei, spun părinţii săi.

Totul ar fi avut loc chiar de 1 Martie, când băiatul ar fi mers la şcoală cu o ciocolată şi un mărţişor confecţionat în casă, însă învăţătoarea l-ar fi umilit, spunându-i în faţa clasei că mărţişorul respectiv este urât şi că n-a fost în stare să cumpere unul de calitate.

Ce declară tatăl băiatului?

“Doamna învăţătoare spune că băiatul meu ar fi interpretat greşit ce i-a spus. Însă sunt colegi de clasă ai copilului meu care au confirmat că s-a întâmplat cum a spus copilul meu şi că doamna l-a umilit verbal, am luat legătura cu ei. La fiecare oră, doamna învăţătoare i-a spus că îi dă cadoul înapoi”, a declarat Ionuţ B., tatăl băiatului de clasa a III-a din comuna Slobozia, judeţul Argeş.

“Doamna învăţătoare este pretenţioasă la cadouri”, mai susţine bărbatul, potrivit Adevărul. El mai susţine că nu există vreun document medical care să ateste că băiatul său ar fi hiperactiv, cum spun oficialii şcolii.

Tatăl băiatului nu lucrează, iar mama are o pensie de handicap, veniturile familiei fiind extrem de mici. În plus, copilul are de mai mult timp probleme cu vederea şi necesită implanturi de cristalin. Costurile operaţiei pe care trebuie să o suporte se ridică la 3.000 de lei.

“A mai fost un incident acum două săptămâni. În clasă au fost aduse mai multe cărţi, iar doamna învăţătoare i-a spus băiatului meu: Tu nu cumperi că tu nu ai bani”, mai susţine tatăl băiatului.

Replica de la Inspectoratul Şcolar General

“Noi am vorbit cu doamna învăţătoare şi cu directorul şcolii. Noi nu am vorbit cu părinţii până acum. Părinţii trebuie să ne sesizeze pe nişte proceduri, pe cale ierarhică.

Doamna învăţătoare a primit o ciocolată şi un mărţişor de la acest copil şi gândindu-se că este un efort financiar, s-ar fi exprimat că nu ar fi trebuit să îi aducă şi mărţişor, în ideea în care să nu facă o cheltuială prea mare pentru bugetul familiei. Doamna învăţătoare spune că nu a fost în nici un caz o dorinţă de a îl umili sau stigmatiza pe copil. Asta a fost tot.

Copilul la care ne referim este un copil care are hiperactivitate. El necesită un program de lucru diferenţiat. Adică tot timpul trebuie ţinut în activitate. Acel copil necesită o alocare de timp suplimentară. Este un efort pentru doamna învăţătoare.

Această activitate cu copilul respectiv nu trebuie să vină în detrimentul celorlalţi 23 de copii. Copilul trebuie să înţeleagă că acolo sunt nişte reguli. Acolo ar trebui să se producă un soi de consiliere vizavi de cum trebuie educat copilul”, susţine inspectorul şcolar general Liliana Murguleţ.

Învăţătoarea spune că tatăl băiatului este reclamagiu şi a mai avut conflicte şi cu alte persoane

Învăţătoarea din comuna argeşeană Slobozia explică că nu se pune problema să fi umilit acel elev, iar totul ar fi plecat de la tatăl său, pus pe scandal.

“Pur şi simplu i-am spus băiatului de ce a cheltuit banii când am văzut mărţişorul mai mare, gândindu-mă că este cumpărat. După care băiatul mi-a spus că mărţişorul este confecţionat de tatăl său. Nu i-am spus că nu îmi place mărţişorul. A fost o interpretare a băiatului. Pentru ce îmi faceţi imaginea ferfeniţă?

Toţi părinţii sunt revoltaţi de acel copil. Eu nu i-am făcut nimic, m-am purtat foarte frumos cu copilul. Nu ştiu ce se mai vrea. Am 24 de copii în clasă, de la clase diferite, este foarte greu. Tatăl copilului este reclamagiu, a mai avut conflicte cu oamenii din comună”, a declarat învăţătoarea.

Sursă foto: INQUAM Photos, Virgil Simonescu