Câți bani câștigă Jamila? Românca este cunoscută pentru abilitățile sale în arta culinară și are 1,8 milioane de urmăritori. Pasiunea sa pentru gătit a determinat-o să renunțe la cariera pentru care s-a pregătit.

Numele său este, de fapt, Geanina Avram Staicu. Jamila este porecla dată de bunica soțului ei, de origine marocană. Ei bine, înainte de a deveni celebră în lumea gastronomiei, aceasta era inspector în relații internaționale.

”Mă gândeam că o să lucrez într-o corporație și că o să am un program din acela de la 9 la 17 și aceasta va fi viața mea. Am absolvit Studii Europene și Relații Internaționale la Universitatea din București și nu îmi imaginam că Jamila se va transforma într-un fenomen.

Am fost și noi șocați de succesul acesta, dar l-am văzut ca pe o oportunitate de a investi în continuare și asta am și făcut, am investit în continuare în noi”, a spus ea.