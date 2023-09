Așadar, Alina Popa a explicat în cadrul unei conferinţe de presă că bunurile vandabile au fost evaluate. Astfel, responsabilii au procedat la valorificarea acestora prin proceduri de licitaţie. Sumele obţinute din aceste valorificări sunt destinate în special plăţii salariaţilor pe care Euroins îi mai are.

„Legat de stabilirea activelor pe care le avea compania la deschiderea procedurii, am inventariat bunurile vandabile, le-am evaluat şi apoi am procedat la valorificarea acestora. Valorificarea nu este încheiată, continuă prin proceduri de licitaţie, sumele obţinute din aceste valorificări fiind destinate în special plăţii salariaţilor pe care Euroins îi mai are în acest moment.

Din zona de pasiv al companiei, adică datoriile pe care Euroins le-a avea la data deschiderii procedurii, echipa noastră a analizat aproximativ 1.100 de dosare, declaraţii de creanţă, pe care creditorii companiei le-au depus la Tribunalul Bucureşti şi am constatat înregistrarea unor creanţe certe, respectiv pe care ar trebui să le plătească Euroins în acest moment, de 600 de milioane de lei, cu potenţial ca expunerea totală a Euroins, adică datorii care urmează să se mai întâmple în perioada următoare, pentru că încă mai sunt poliţie în vigoare, se mai pot întâmpla evenimente de 5 miliarde de lei”, a spus Alina Popa.