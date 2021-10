Planeta în pericol! Pierderea biodiversității, o catastrofă uriașă pentru omenire

Pierderea biodiversității poate fi la fel de catastrofală pentru omenire ca și schimbările climatice, scrie Euronews.

Biodiversitatea este acum tot mai amenințată în întreaga lume. Unele plante și animale sunt pe cale de dispariție, în special din cauza acțiunii umane. Odată pierdută, biodiversitatea nu mai poate fi recuperată.

Numită după orașul din China în care s-a desfășurat recent conferința Națiunilor Unite pentru Biodiversitate, ”Declarația de la Kunming” trage un nou semnal de alarmă. Se speră că această primă parte a summitului va permite țărilor să vină cu un acord similar Acordului de la Paris, dar axat mai mult pe protejarea biodiversității, decât pe stoparea schimbărilor climatice. Acordul urmează să fie finalizat în a doua etapă a conferinței, care va avea loc anul viitor.

Ce este biodiversitatea și de ce este atât de importantă

Biodiversitate este termenul pe care îl utilizăm pentru a pune în evidență bogăția mediului natural. Reprezintă varietatea imensă a animalelor și plantelor și a habitatelor și genelor acestora. Acoperă totul, de la diversitate genetică, la specii, comunități și ecosisteme, cum ar fi pădurile sau oceanele. Interacțiunea dintre toate aceste niveluri diferite de viață, de la cele mai mici microorganisme la Balena Albastră, a făcut posibilă viața pe Pământ de milioane de ani.

Sub 90%, ecosistemele nu ar avea varietate suficientă de plante, animale și viețuitoare pentru a funcționa corespunzător

„Limita de siguranță” pentru pierderea biodiversității este de 90%. A fost stabilită în anul 2009 prin Ghidul pentru limitele planetei, care definește limitele de mediu în care omenirea poate trăi în siguranță.

Sub 90%, ecosistemele nu ar mai avea o varietate suficientă de plante, animale și alte viețuitoare pentru a funcționa corespunzător. Descrisă drept „recesiune ecologică”, experții spun că aceasta ar duce la crize ale energiei, alimentelor și materialelor din cauza eșecurilor culturilor.

Omenirea nu s-ar mai baza pe multe dintre sistemele naturale care susțin viața de zi cu zi

Omenirea nu s-ar mai putea baza pe multe dintre sistemele naturale care susțin viața de zi cu zi. Este clar, așadar, că păstrarea intactă a biodiversității este importantă pentru supraviețuirea planetei – inclusiv pentru supraviețuirea civilizației umane.

Protejarea biodiversității este importantă, nu doar pentru floră și faună, ci și pentru consecințele care le poate avea această pierdere, explică Gavin Edwards, coordonator global al New Deal for Nature and People la WWF International.

Biodiversitatea a scăzut acum sub „limita de siguranță”

Folosind mai multe resurse ca niciodată, oamenii pun o presiune din ce în ce mai mare asupra echilibrului complex al ecosistemelor. Biodiversitatea lumii a scăzut acum sub „limita de siguranță”, au avertizat cercetătorii de la Muzeul de Istorie Naturală din Londra. Unele țări se descurcă mai bine decât altele. De exemplu, Regatul Unit ar avea doar 53% din biodiversitatea sa, mult sub media globală și cea a Chinei.

„Pierderea biodiversității poate fi la fel de catastrofală pentru omenire ca și schimbările climatice, dar soluțiile sunt corelate”, spune profesorul Andy Purvis, cercetător la muzeu.