Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a afirmat, luni, că este ‘foarte important’ ca procurorii din funcţii de conducere să fie numiţi pe post, pentru a începe o reformă în Ministerul Public, potrivit agerpres.

„Astăzi la ora 24.00 expira termenul pentru primele inscrieri pentru functiile de procuror general, procuror-sef DNA, si DIICOT. Există un alt termen care expiră pentru celelalte funcții, dar azi expira termenul pentru cele trei. Noi o să verificăm mâine dimineață fiecare dosar de candidat pentru a vedea dacă are la dosar toate documentele cerute prin procedura si maine pana in pranz o sa afisam o lista cu candidatii inscrisi pentru fiecare pozitie. Singurul detaliu pe care pot să-l dau este că sunt mai multe candidaturi, speram să fie și altele. Mai este și astăzi o zi. Nu aș vrea să dau detalii privind numărul sau persoanele, pentru că nu doresc să influențez în niciun fel pe cei care se mai pot gândi și care mai au timp să se înscrie. E o competiţie transparentă, o comisie de interviu lărgită, nu are doar membri din minister. Comisia va intervieva, vom discuta, apoi vom lua decizie”, a spus ministrul Predoiu, luni dimineaţa, la intrarea în Ministerul Justiţiei.

Ministrul a adăugat că are încredere în responsabilitatea procurorilor din Ministerul Public. Cătălin Predoiu a mai spus, luni, că e nevoie de procurori-şefi care să poată începe o reformă în Ministerul Public.

„Este foarte important (să se înscrie – n.red.). Stabilitatea sistemului este importantă, e important să avem procurori şefi, prim-adjuncţi, adjuncţi, şefi de secţie, adjunct de şef de secţie numiţi conform procedurii legale, stabil, pe post, care să poată începe o reformă în Ministerul Public, să impulsioneze activitatea procurorilor, cu respectarea tuturor garanţiilor, astfel încât, să punctăm faţă de ceteţeni, să punctăm faţă de Comisia Europeană, să punctăm faţă de magistraţi în sensul calităţii, în sensul ritmicităţii activităţii, tot ce aşteaptă societatea de la Ministerul Public”, a mai adăugat ministrul Justiţiei.

Cine sunt candidații ?

Ministrul Justiției a declarat luni că există mai multe candidaturi și că marți vor fi anunțate numele celor care candidează pentru toate funcțiile, însă nu a dezvăluit niciun nume al celor înscriși pentru funcțiile de procuror-șef pentru şefia DIICOT, DNA şi Parchetul General.

Pe surse circulă informația că Gabriela Scutea, procuror la Parchetul Curții de Apel Brașov, s-a înscris pentru funcția de procuror general al României, iar Daniel Horodniceanu, fostul șef Antimafia, s-a înscris pentru șefia DIICOT și a Parchetului General, scrie realitatea.net.

Lista procurorilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la selecţie şi programarea interviurilor se va afişa la sediul Ministerului Justiţiei şi se va publica pe pagina de internet, până la dată pe 24 decembrie, ora 24.00.

