Probleme mari pentru Cătălin Măruţă, chiar în sânul familiei! A primit critici dure şi toată lumea a văzut ce s-a întâmplat.

Câtălin Măruţă nu mai are nevoie de nicio introducere. Prezent de ani buni la PRO TV, cu emisiunea “La Măruţă”, vedeta a fost pusă acum la punct chiar de propria fiică.

Eva Măruţă i-a dat lecţii tatălui său. Ce greşeală uriaşă a făcut vedeta PRO TV?

Mezina familiei, Eva, este nemulţumită de modul în care tatăl său prezintă emisiunea la televizor şi nu s-a sfiit să-i spună asta, chiar într-o filmare postată apoi pe internet.

Eva Măruţă are doar şase ani, dar este deja o mică vedetă, la rândul ei. Atât ea, cât şi fratele ei mai mare, David, au apărut în multe reclame, emisiuni TV, şedinţe foto şi au fiecare cont pe Facebook, Instagram sau YouTube.

De data aceasta, Eva i-a dat propriului tată indicaţii privind cum să prezinte mai bine emisiunea de la PRO TV.

“Am înțeles că e ceva ce nu-ți place la mine la emisiune”, i-a spus Cătălin Măruţă fiicei sale, care se afla în mașină, înainte să plece la școală.

Eva i-a explicat şi care este greşeala pe care trebuie să o evite de acum încolo în faţa milioanelor de telespectatorilor care îl urmăresc:

“Da, nu-mi place la tine pentru că tu… Uite, te imit.

Bună ziua, oameni dragi, ăăă, noi astăzi facem ăăă, o emisiune ăăă. Tot te oprești și faci ăăă. Ia vorbește!”

Cătălin Măruţă nu s-a lăsat mai prejos şi a făcut un exerciţiu, pentru a-i demonstra Evei că nu face aşa întotdeauna şi poate vorbi şi cursiv, scrie Libertatea.

Măruţă, reclamat la CNA pentru ce a făcut în emisiunea sa

Recent, Cătălin Măruţă s-a ales şi cu o reclamaţie la CNA, venită din partea Simonei Sensual.

Cunoscuta asistentă TV, pe numele ei real Simona Suhoi, a declarat că s-a simțit jignită în emisiunea de la PRO TV, după ce numele ei a apărut din senin în cadrul rubricii ”Sosurile picante”.

În ediția invocată, Cornel Palade a fost provocat să spună care sunt vedetele despre care crede că nu au ce căuta pe micul ecran, iar acesta a nominalizat-o pe Simona Sensual. Ulterior, invitații au început să facă glume pe seama Simonei, iar aceasta spune că Măruță i-a luat apărarea doar de formă.

”Nu mai accept nici o jignire. Prea multe calomnii. Am făcut sesizare la CNA, să se ia măsuri cu Măruță. Acum 10 ani am vrut să-l dau în judecată, dar era o problemă cu adresa de domiciliu a lui, nu a putut să facă avocatul toate demersurile, și până la urmă am renunțat eu. Îmi pare rău că n-am făcut-o atunci.

Eu consider că în emisiunea la care au fost invitați Romică Țociu și Cornel Palade mi s-au adus prejudicii de imagine. Atât mie cât și firmei pe care o dețin, dar și galeriei de artă a bunicii mele.

S-a întâmplat în emisiune, în direct. Invitații au comentat iar el a instigat, în loc să medieze. Sper că CNA să ia măsuri. Măruță exagerează mult pentru rating. Adică nu doar că a vorbit urât despre munca unor oameni, dar au mai fost acolo și tot felul de conotații, iar el nu a intervenit cum ar face un moderator echilibrat”, a dezvăluit Simona Sensual, potrivit WOWBiz.