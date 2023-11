Cătălin Cherecheș a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare, iar decizia este definitivă. El a primit această pedeapsă în dosarul în care este acuzat de luare de mită în formă continuată. Decizia este definitivă.

Cu toate acestea, el nu s-a prezentat la cea mai apropiată secție de Poliție și nu poate fi găsit. El nu este nici acasă, nici la Primăria Baia Mare. Drept urmare, Poliția a decis să îl dea în urmărire națională.

Polițiștii din Maramureș au anunțat că nu îl pot găsi.

Avocatul lui Cătălin Cherecheș a comunicat într-o apariție televizată că cea mai recentă conversație pe care a avut-o cu primarul din Baia Mare a avut loc în seara precedentă. Cherecheș a subliniat că este pregătit pentru orice verdict. Primarul părea hotărât să respecte deciziile judecătorilor.

Totodată, avocatul a răspuns și la zvonurile că ar fi plecat din țară. El a precizat că speră să „se află în țară, de ce nu s-ar afla în țară? Cred că se va preda cu siguranță autorităților, cel puțin asta a fost discuția ieri”.

Polițiștii au mers acasă la Cătălin Cherecheș, unde au oferit un spectacol pe cinste. Unul dintre ei a luat decizia de a sări gardul, în ciuda faptului că poarta era deschisă. Între timp, restul colegilor lui au intrat pe poartă.

Polițiștii nu au avut parte de momente palpitante nici la intrarea în casă, deoarece li s-a deschis imediat ce au ajuns în dreptul acesteia. Edilul nu a fost găsit nici acasă, nici la sediul Primăriei.

Înainte de a primi hotărârea instanței, Cătălin Cherecheș a realizat o transmisiune live timp de șapte minute pe rețelele de socializare.În cadrul acestei transmisiuni, el a criticat sistemul judiciar din România și a continuat să susțină că este nevinovat.

„Am mândria să fiu un om care am fost inspirat de părinții mei, de oamenii acestui oraș. Am fost inspirat să învăț să fac doar bine oamenilor.

În această perioadă de 10 ani, am fost arestat preventiv, am fost batjocorit, am fost întors pe dos, am fost trimis la Gherla, am stat de 120 de ori în instanță și în loc să mă retrag și să las întreaga sarcină avocaților mei, am fost prezent la fiecare termen.

Cred că de multe ori am făcut bine că nu am acceptat propuneri otrăvite să fac denunțuri, să fac rău unor oameni, pentru că onoarea ți-o construiești o viață întreagă și o pierzi într-o clipă.

Am fost acuzat pe nedrept, dar am rămas de fiecare dată dedicat misiunii de a-mi dovedi nevinovăția în fața justiției. Iar astăzi sunt sigur că Dumnezeu m-a binecuvântat și crede în corectitudinea mea. Nu s-a luat în calcul că vreau și eu să-mi fac o familie. Însă n-am vrut 10 ani ca o ființă din familia mea să sufere așa cum a suferit ani de zile mama mea.

Pentru justiția adevărată pe care o dorim toți românii, îmi doresc să fiu judecat de o instanță corectă și am tot dreptul și toată dreptatea să cer strămutarea acestui dosar”, a spus Cherecheș în mesajul înregistrat cu steagul României în spate.