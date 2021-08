Cât lemn este furat din pădurile României?

Declarația lui Tanczos Barna a fost făcută marți, 3 august, într-o conferință de presă. Mai mult, acesta subliniază că SUMAL 2.0 a generat peste 2,2 milioane de avize de transport.

„Astăzi SUMAL 2.0 este folosit de peste 64.000 de utilizatori care s-au înregistrat în acest sistem. (…) A generat peste 2,2 milioane de avize de transport, o creştere de peste 10% faţă de numărul de avize emise în 2020. Acest lucru demonstrează faptul că SUMAL urmăreşte cantităţi mai mari de masă lemnoasă.

Zi de zi se emit mai multe documente de însoţire, mai multe avize de transport şi am ajuns la 12.600 de avize pe zi, media zilnică, de la o cifră mai mică pe anul 2020, faţă de anul 2000 creşterile sunt clare, am urmărit cantităţi mai mari de masă lemnoasă, am avut mai multe documente emise şi procesul de trasabilitate este monitorizat mai bine cu SUMAL 2.0. Cantitatea de masă lemnoasă transportată a fost 21 de milioane de metri cubi, faţă de 17 milioane de metri cubi în 2020”, a explicat ministrul în conferința respectivă.

Peste 3.400 de apeluri la 112 pentru transporturi suspecte

De asemenea, a transmis că au fost făcute peste 3.400 de apeluri la 112 pentru transporturi suspecte de material lemnos.

„Au fost efectuate peste 3.400 de apeluri la 112 la transporturi suspecte. În eficienţa controlului ne ajută foarte mult acele poze care trebuie să fie încărcate la fiecare transport, cele trei poze care urmăresc fiecare transport de buştean şi în momentul în care cel care are aplicaţia mână şi verifică numărul de înmatriculare poate să verifice şi încărcătura şi să vadă dacă există suspiciune sau nu cu privire la acel transport. Au fost peste 3.400 de astfel de suspiciuni din care 754 au fost verificate pentru că au fost într-adevăr considerate şi de organele de control transporturi suspecte. Au fost confirmate 123 şi au fost confiscate 24 de camioane, 307 metri cubi de material lemnos”, a completat Tánczos Barna.

Polițiștii au făcut peste 20.000 de controale

Mai apoi, ministrul a spus că poliţiştii au făcut peste 20.000 de controale pe domeniul silviculturii. În acest context, au fost date amenzi de peste 12 milioane de lei.

„În afară de controalele generate prin interogarea bazei de date SUMAL 2.0, organele de poliţie au efectuat aproape 20.000 de controale pe domeniul silviculturii, controale pe transport, pe procesare, pe sesizări făcute de cetăţeni. Deşi constatăm o reducere de 10% faţă de controalele făcute în 2020 pe aceeaşi perioadă, a crescut cu 33% numărul de sesizări penale. Acest lucru se datorează pe de o parte schimbării legislaţiei în 2020, mai multe fapte care erau încadrate până acum la contravenţii se încadrează la fapte penale, în acelaşi timp, au fost stabilite sancţiuni contravenţionale de 12,5 milioane de lei, în scădere cu 25% faţă de anul trecut.

Se vede că legislaţia a fost înăsprită în 2020, mai multe sesizări se duc pe partea de sesizări penale şi scad relativ cu 25% contravenţiile aplicate faţă de 2020”, a spus ministrul Mediului.

Cât lemn este furat din păduri?

Spre final, acesta a fost întrebat cât lemn se fură din păduri și dacă a făcut o analiză.

„Dacă hoţul nu este prins, nu ştii cu cât a plecat. Să spui cât s-a furat este imposibil pentru că noi vorbim de cantităţile confiscate, putem vorbi de cantităţile în plus constatate la transport, putem vorbi de camioanele confiscate, putem vorbi de amenzile aplicate, dar să spună cineva astăzi câţi metri cubi s-au furat este imposibil. Este o exploatare nelegală, există şi va exista, rolul nostru este să reducem la minim aceste cantităţi şi sistemul să ofere o trasabilitate şi un control atât de riguros încât posibilităţile să fie din ce în ce mai mici”, a conchis Tanczos Barna.

Sursă foto: Facebook, Guvernul României