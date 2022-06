Sucurile ambalate, din comerț, pot conține zahăr adăugat, dar această băutură minunată poate fi preparată și acasă pentru a elimina caloriile goale. Un pahar de suc proaspăt de portocale conține doar 112 calorii și 26 de grame de carbohidrați, potrivit Healthdigest.

Un pahar de suc de portocale poate satisface aproximativ jumătate din necesarul zilnic de fructe. În al doilea rând, poate ajuta la susținerea unui sistem imunitar sănătos. Portocalele sunt bogate în substanţe care apără organismul de multiple forme de cancer, inclusiv cancer de piele, plămâni, sâni, stomac şi colon. De asemenea, un studiu realizat în Japonia spune că vitamina A din portocale previne apariţia cancerului la ficat.

Peste sută la sută din necesarul zilnic de vitamina C și 15% vitamina D”

„Este cea mai ușoară cale de a obține peste sută la sută din necesarul zilnic de vitamina C și 15% vitamina D”, afirmă dieteticianul Jerlyn Jones. Sucul de portocale furnizează și alți nutrienți importanți, cum ar fi potasiul și acidul folic, care ajută sănătatea inimii, precum și antioxidanți puternici.

Poate reduce cu peste 10% riscul de a face pietre la rinichi

În plus, sucul de portocale poate reduce cu peste 10% riscul de a face pietre la rinichi, conform cercetărilor din 2013 publicate în Jurnalul Clinic al Societății Americane de Nefrologie.

Prin comparație, băuturile carbogazoase pot crește riscul de a dezvolta pietre la rinichi cu până la 33%. Oamenii de știință spun că citratul de potasiu, un nutrient din sucul de portocale, poate alcaliniza urina și îmbunătățește compoziția acesteia.

De ce nu este chiar așa de sănătos cum am crede

Dar, în ciuda potențialelor sale beneficii, sucul de portocale nu este atât de sănătos cum am crede. De fapt, este recomandat să se consume întregul fruct, deoarece conține mai multe fibre și mai puțin zahăr.

O portocală are mai puțin de 70 de calorii, 18 grame de carbohidrați, 12 grame de zaharuri și 3 grame de fibre, în timp ce un pahar de suc oferă aproximativ 26 de grame de carbohidrați, inclusiv 21 de grame de zaharuri.

Cât de mult suc ar trebui să bem

În ceea ce privește cât de mult suc de portocale ar trebui să bem, medicii recomandă ca adulții să nu consume, zilnic, mai mult de o cană de suc de fructe natural.

Chiar dacă cantitatea de zahăr din sucul de portocale este destul de mare, păstrarea obiceiului ține caloriile sub control și ajută la prevenirea creșterilor de zahăr din sânge.

Încetinește absorbția zahărului în fluxul sanguin

Cu câteva excepții, majoritatea fructelor conțin zahăr sub formă de fructoză, explică Universitatea din Virginia. Cu toate acestea, furnizează și cantități mici de fibre, un nutrient care încetinește absorbția zahărului în fluxul sanguin, subliniază dr. Christopher S. Baird de la West Texas A&M University. Sucul de fructe, pe de altă parte, are puține fibre sau deloc.

Un studiu din 2017 a constatat că fiecare porție suplimentară de suc de fructe consumată poate crește riscul de deces prematur, relatează JAMA Network Open.

Sucul de portocale din comerț este de departe cea mai proastă opțiune, deoarece este supus unei procesări extinse și are o valoare nutritivă mică. Din acest motiv, experții recomandă să nu se bea mai mult de un pahar de suc de portocale zilnic. Cel mai bine ar fi să se mănânce fructele întregi sau să se bea ocazional un pahar de suc proaspăt stors.