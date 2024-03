Un comunicat recent al Departamentului de Sănătate Publică și Servicii Sociale din SUA (DSPSS) spune că părinții trebuie să fie informați cu privire la efectele adverse pe care le are cofeina asupra tinerilor.

„Copiii și adolescenții doresc adesea o băutură energizantă, care să-i ajute să se trezească, sau o băutură pentru sportivi, pentru a-și îmbunătăți performanțele. Dar s-ar putea să nu realizeze că zahărul și cofeina din aceste băuturi pot fi dăunătoare sănătății”, a avertizat Academia Americană de Pediatrie pe site-ul său.

Copiii sub 12 ani nu ar trebui să consume deloc băuturi care conțin cofeină

În timp ce adulții pot consuma în siguranță până la 400 de miligrame de cofeină pe zi, tinerii cu vârste între 12 și 18 ani nu ar trebui să depășească 100 de miligrame, subliniază autoritățile. Și mai important, copiii sub 12 ani nu ar trebui să consume deloc băuturi care conțin cofeină.

„Consumul excesiv de cofeină, la orice vârstă, poate duce la lipsa somnului, anxietate, greață, lipsa poftei de mâncare, dureri de cap și amețeli”, potrivit National Institutes of Health.

Câtă cofeină conțin cele mai cunoscute băuturi energizante

Diferite băuturi au cantități diferite de cofeină. În timp ce cafeaua conține aproximativ 80 până la 100 de mg cofeină, băuturi energizante precum Monster au 160 mg cofeină, iar Red Bull are 80 mg. Prime Energy, Celsius de la PepsiCo și Fast Twitch de la Gatorade au cel mai mare conținut de cofeină – 200 mg.

Citând un articol intitulat „The Truth about What’s really in Prime Energy Drinks”, comunicatul subliniază: „Efectele cofeinei depind de doză, ceea ce înseamnă că mai ales copiii ar putea avea mai multe efecte secundare. Prea multă cofeină poate duce la o supradoză”.

Care sunt simptomele toxicității cofeinei

Simptomele pot include bătăi rapide sau neregulate ale inimii, convulsii și deces. Vărsăturile, diareea, o stare aproape de inconștiență, sunt, de asemenea, simptome ale toxicității cofeinei.

În 2023, un copil din Țara Galilor a suferit un stop cardiac, după ce a consumat băuturi energizante, ceea ce a făcut ca unele școli din Regatul Unit să interzică complet produsul.

Peste 30% dintre adolescenții cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani consumă energizante

Experții în sănătate recomandă evitarea băuturilor energizante din cauza efectelor secundare negative. Opțiunile sănătoase includ apa, iar în cazul în care copiii beau cofeină, aceasta ar trebui să fie în cantități mici.

Băuturile energizante au câștigat o tot mai mare popularitate în ultimii ani, în special în rândul adolescenților. Peste 30% dintre adolescenții cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani consumă aceste băuturi în mod regulat.

Există multe efecte secundare periculoase ale consumului excesiv de băuturi energizante.

Într-o nouă revizuire a unor studii, cercetătorii au examinat 57 de cercetări despre efectele băuturilor energizante asupra copiilor și tinerilor cu vârsta de până la 21 de ani. Au analizat datele din perioada ianuarie 2016 – iulie 2022.

Rezultatele arată că adolescenții de sex masculin consumă mai multe băuturi energizante decât cei de sex feminin. Cercetătorii au descoperit, de asemenea, o legătură între consumul de băuturi energizante și comportamente dăunătoare, precum fumatul, consumul de alcool și droguri.

Efectele suplimentare ale consumului de băuturi energizante atât la adolescenți, cât și la bărbați, au inclus:

durată scurtă a somnului;

calitate slabă a somnului;

performanță academică scăzută;

risc mai mare de sinucidere;

suferință psihologică;

simptome ADHD;

depresie;

tulburări de panică și anxietate.

Băuturile energizante sunt pline de cofeină, în cantități care depășesc cu mult dozele zilnice recomandate pentru adulți.

În iulie 2023, Food and Drug Administration (FDA) a analizat preocupările legate de Prime Energy, o băutură energizantă foarte populară în rândul copiilor și adolescenților, care conține la fel de multă cofeină cât șase cutii de Cola.

Cu toate acestea, nu s-a decis aplicarea unor restricții sau interdicții pentru Prime Energy.