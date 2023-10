Doi concurenți ai iubitei emisiuni America Express 2023 au făcut un anunț neașteptat de fani. Competiția este una dintre cele mai populare din televiziunea românească. Ea a fost filmată în vara acestui an și îi are în centrul atenției pe membrii celor 9 echipe. Aceștia concurează pentru un premiu important, de 30.000 de euro. Deși competiția nu a ajuns încă la final, doi concurenți spun că ei sunt câștigătorii.

Astfel, o echipă de la America Express 2023 se declară câștigătoare, în avans! Fanii emisiunii sunt tare curioși să afle care au fost câștigătorii, deoarece probele sunt extrem de dificile. În plus, fiecare episod vine cu mari tensiuni. Filmările s-au încheiat deja, astfel că vedetele care au acceptat această provocare cunosc, în teorie, câștigătorii. În prezent, circulă doar zvonuri despre echipa victorioasă

Printre vedetele participante se numără și George Tănase și Ionuț Rusu. Ei spun că ei ar fi, de fapt, câștigătorii!

Echipa George Tănase și Ionuț Rusu a oferit recent un interviu pentru Cancan în care, mai în glumă, mai în serios, anunță că s-au întors în țară cu trofeul! După această afirmație, cei doi au adăugat că sunt câștigători „în suflete”.

„Foarte tare. Ne-am distrat şi ne-am enervat. Şi noi chiar am venit cu bani… am venit cu premiu. Da, e în exclusivitate pentru Cancan, Ionuţ şi George au câştigat America Express. Deşi poate s-ar putea pe TV să se vadă altceva, dar noi am câştigat-o.

În sufletele noastre suntem câştigători. Şi înainte să mergem am plecat câştigători. Atât, cu mentalitate de câştigători. A fost greu, dar a fost interesant să vezi o altă cultură, un alt continent, chiar a fost mişto”, au spus cei doi participanți, pentru cancan.ro.