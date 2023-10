Alexia Eram și fratele ei, momente cumplite la America Express! Sâmbătă, 28 octombrie 2023, Iuliana Pepene și Sonia Simionov au câștigat jocul de amuletă și Jokerul. S-au luptat împotriva Iuliei Albu și iubitului ei și împotriva lui Romică Țociu și fiului său. Jokerului le oferă celor două dreptul de a opri o altă echipă pentru 20 de minute în timpul cursei.

În timpul cursei pentru imunitate, Alexia Eram și fratele ei, Aris, au fost opriți de poliție. Șoferul care s-a oferit să îi ducă la destinația dorită, ei și echipa de filmare au fost identificați de polițiștii columbieni. Vedeta s-a enervat rău, crezând că îi vor opri în timpul cursei pentru a-i duce la secția de poliție. La un moment dat, unul dintre polițiști a pus mâna pe pistol. Alexia Eram s-a simțit atunci ca în serialul TV „Narcos”.

„Erau doi polițiști cu o atitudine foarte dură, care l-au dat jos pe șoferul nostru. Ne-au cerut documentele și ne-au spus că este ilegal ce facem. M-am enervat foarte tare. După ce am vorbit cu ei, am crezut că ne vor duce la secția de poliție și vom sta acolo până dimineața pentru că nu vor înțelege despre ce este vorba. Unul dintre polițiști era cu mâna pe pistol, exact cum am văzut în serialul Narcos. Ne-au luat toate documentele – nouă, dar și echipei de producție”, a povestit ea în timpul testimonialelor.