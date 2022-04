Veniturile care intră în această categorie se numesc „pasive”. Graham Cochrane este un tânăr din SUA care acum câștigă 160.000 dolari lunar din venituri pasive, după ce și-a pierdut jobul, în 2009, potrivit CNBC.

A vrut să devină muzician și și-a urmat visul lucrând într-o corporație, ca inginer audio, în timp ce a dezvoltat și o afacere ca producător de muzică independent.

Dar în 2009, la 26 de ani, și-a pierdut locul de muncă și a decis să-și facă propria afacere, în care câștiga între 800 și 1.000 de dolari pe lună, în timp ce soția lui câștiga între 500 și 1.000 de dolari pe lună, ca fotograf.

Reușeau să supraviețuiască din puținele economii avute și din bonurile alimentare. Când au devenit părinți, au început să resimtă mai mult presiunile financiare.

Mi-a luat ceva timp să învăț cum să o transform într-o afacere profitabilă

„Așa că, în 2009, am decis să-mi fac un blog muzical,The Recording Revolution, din nevoia de a câștiga mai mulți bani. M-am gândit că a avea o prezență online m-ar ajuta să atrag mai mulți clienți de producție.

Mi-a luat ceva timp să învăț cum să o transform într-o afacere profitabilă. Și mai devreme decât speram am ajuns să câștig mai mulți bani din afacerea online decât câștigasem vreodată ca producător”, spune Graham Cochrane.

„Recording Revolution îmi aduce un venit de 40.000 de dolari pe lună. De asemenea, câștig 120.000 dolari lunar din coaching-ul online, care îi învață pe oameni să facă exact ce am făcut eu ca The Recording Revolution să fie un succes”, adaugă el.

Graham Cochrane nici nu poate spune cât este de mulțumit: la doar 38, a realizat ceva incredibil: lucrează doar cinci ore pe săptămână și poate să-și petreacă restul timpului cu familia.

Cum câștigă 160.000 de dolari pe lună din venituri pasive

„În aprilie 2010, am creat și vândut primul curs online, care i-a învățat pe clienți cum să folosească popularul software de înregistrare Pro Tools, pentru 45 USD. Am folosit un software de înregistrare numit Screenflow, în timp ce am demonstrat cum funcționează Pro Tools”, spune el.

Oamenii i-au recomandat apoi să-și fidelizeze clienții și să comercializeze cursurile. „Pentru a atrage abonați, am oferit o carte electronică gratuită. Aveam deja aprocximativ 500 de abonați când am vândut primul curs online”, spune Graham.

Vânzări de un milion de dolari

A început să-și reducă afacerea de producție independentă în 2012. Astăzi, vinde zeci de cursuri online numai pentru membri, prin The Recording Revolution. Prețurile variază de la 67 dolari la 397 dolari.

„Din octombrie 2018 până în septembrie 2019, am făcut vânzări de un milion de dolari. Și în 2021, după ce a renunțat la producerea de conținut de zi cu zi, The Recording Revolution a adus aproximativ 40.000 de dolari pe lună.

120.000 dolari pe lună în venituri pasive

A doua mea afacere, care îi învață pe oameni cum să-și dezvolte cunoștințele și pasiunile, a fost lansată în 2018. În ultimele șase luni, am generat 120.000 dolari pe lună în venituri pasive dintr-un curs online numit Automatic Income Academy, my Six, spune el.

În acest moment, aproximativ 2.800 de proprietari de afaceri folosesc produsele mele de coaching. Scopul este de a-i ajuta să dezvolte o afacere online în timp ce lucrează mai puține ore.

Visul meu inițial de a fi muzician a fost înlocuit cu ceea ce fac acum: ajut oamenii să aibă o viață mai profitabilă, mai flexibilă și mai plină de sens, declară el.