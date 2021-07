Dacă nu știți despre ce este vorba, furnizorii de energie electrică se confruntă încă de la începutul stării de alertă cu o criză. În OUG 70 publicată în Monitorul Oficial pe data de 14 mai 2020, articolul 72 spune următoarele: „Pe perioada stării de alertă, operatorii de transport și distribuție energie electrică și gaze naturale asigură continuitatea furnizării serviciilor, iar în situația în care este incident un motiv de debranșare/deconectare, amână efectuarea acestei operațiuni până la încetarea stării de alertă”.

Această „portiță” a fost folosită de o mulțime de consumatori care nu se aflau în incapacitate de plată pentru a evita costurile generate de facturile de energie electrică. „Este un subiect care arde în prezent și care creează dezechilibre majore în piața de energie sau accentuează probleme care deja existau. În cazul altor participanți, acest lucru a dus la insolvență. Consumatorii rău-platnici se ascund în spatele acestor măsuri populiste. Într-o piață care se bazează pe principiile de economie liberă aș considera această măsură mai degrabă una socială. Sunt clienți care consumă energie și au consumuri foarte mari și evită plata facturilor de utilități. Furnizării de energie au dat în judecată statul român, printre care și Tinmar Energy. De un an de zile am tot tras semnale de alarmă și tot am anunțat autoritățile să vină să revizuiască aceste prevederi pentru că ne aduce pe noi, furnizorii de energie, în imposibilitatea de a ne recupera niște debite”, detalia Carla Parnică.

Statul a întors spatele jucătorilor din energie

Conform declarațiilor sale din timpul dezbaterii, furnizorii de energie plătesc o multitudine de taxe, iar suma de pe factura consumatorului reprezintă doar 30% din costurile reale. Este vorba despre accize, taxe de certificate verzi, taxe de transport, toate achitate de furnizor pentru a putea comercializa serviciile de energie sau gaz: „Această măsură socială coroborată cu creșterea prețului și pe piețele de tranzacționare a energiei, cu liberalizarea totală a pieței și cu un consum în creștere, cred că e doar o măsură populistă și nu una necesară. Prevederile accentuează niște probleme existente în piață. Eu sper să se rezolve, să se găsească o soluționare. Înainte consumatorii se deconectau la 5 zile dacă nu își achitau plata acestor utilități. Noi la Tinmar avem clienți care de un an de zile nu au mai efectuat plăți”, transmite Carna Parnică.

Aici nu este vorba doar despre utilizatorii casnici care chiar s-ar putea afla într-o situație de incapacitate de plată, ci despre consumatorii B2B, afacerile care au început să funcționeze. Atât timp cât consumul de energie a crescut în ultima perioadă este un semnal că în cadrul businessului are loc o activitate, afacerea nu este blocată. O mulțime de clienți de acest tip care realizează un consum ridicat de energie electrică înregistrează și un raport comercial. Aceasta este categoria care dăunează extrem de mult sistemului energetic și care s-a folosit de prevederile art. 72 din OUG 70 pentru a nu mai achita costurile aferente facturilor emise.

