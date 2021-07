Valeriu Gheorghiță a declarat că în cazurile de miocardită și pericardită după vaccinarea cu Pfizer și Moderna sunt vizate mai frecvent persoanele sub 30 de ani, cu precădere bărbați.

„Sunt ridicate semnale de siguranta legate de riscul de inflamatie cardiaca. Mai frecvent apare la persoane sub 30 de ani, in mod deosebit la barbati si mai frecvent dupa a doua doza de vaccin. Frecventa raportata la vaccinurile bazate pe ARN mesager este de circa două cazuri la 50.000 persoane vaccinate cu a doua doza. Au fost 40 de cazuri raportate in SUA la un milion de persoane vaccinate. Toate au fost forme usoare, dupa 3-4 zile personele au fost externate in stare buna. Este un aspect intens monitorizat. S-a recomandat sa se treaca aceasta reactie adversa in rezumatul vaccinurilor”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

„Avantajele depasesc riscurile. Riscurile sunt foarte mici, reactiile sunt foarte rare”, a precizat medicul.

EMA a recomandat introducerea inflamaţiilor cardiace drept posibil efect secundar

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a recomandat vineri introducerea inflamaţiilor cardiace drept posibil efect secundar al vaccinurilor mARN împotriva COVID-19 de la Pfizer şi Moderna, transmite Reuters. Agenția cere ca ca miocarditele şi pericarditele să fie trecute în prospectul vaccinurilor produse de Pfizer şi Moderna drept noi efecte secundare.

În plus, cei de la Agenţia Europeană pentru Medicamente le cere persoanelor care re au un istoric medical de sindrom de scurgere capilară să evite vaccinul anti-coronavirus produs de Johnson & Johnson.

Nu este scutit nici vaccinul de la AstraZeneca de recomandările Agenţiei Europeane pentru Medicamente. În acest caz, EMA recomandă adăugarea unui avertisment cu privire la riscul producerii sindromului Guillain-Barré.

Reacția EMA vine în contextul în care unele persoane au reacționat la vaccinurile administate diferit. Ele au întâmpinat reacții adverse care nu se regăseau în prospect. De altfel, la sfârșitul lunii iunie, datele celor de la VAERS, publicate de către cei de la CDC ridicau mari semne de îngrijorare. Este vorba despre 387.087 de rapoarte de reacţii adverse culese de la toate grupele de vârstă în urma vaccinurilor anti-COVID, în special Pfizer. Numărul de decese raportate în toate grupele de vârstă în urma vaccinurilor COVID depășise în wăptămâna respectivă 6.000. Datele provin direct din rapoartele transmise Sistemului de raportare a evenimentelor adverse la vaccin (VAERS). VAERS este principalul sistem finanțat de guvern pentru raportarea reacțiilor adverse la vaccin în SUA.

Între 14 decembrie 2020 și 18 iunie 2021 au fost raportate la VAERS un total de 387.087 evenimente adverse, inclusiv 6.133 decese – o creștere de 120 decese față de săptămâna precedentă. Tot în acest raport au fost raportate 31.240 de vătămări grave, în creștere cu 1.369 față de săptămâna trecută. ciferele au indicat atunci patru decese care au fost legate de probleme cardiace și trei au fost decese bruște, inexplicabile.

Sursă foto: Facebook, Guvernul României