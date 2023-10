INSP anunță o creștere îngrijorătoare a reacțiilor adverse post-vaccinare

Raportul INSP pentru anul 2022, „Analiza bolilor transmisibile aflate în supraveghere”, anunță o creștere îngrijorătoare a reacțiilor adverse post-vaccinare. Documentul analizează evoluția bolilor transmisibile în decursul anului trecut. Reprezentanții instituției anunță că această creștere nu este limitată la vaccinul anti-Covid. Din contră, oamenii raportează mai des reacții adverse, la toate tipurile de vaccin.

Raportul arată și o scădere semnificativă a vaccinării anti-Covid. Ea vine pe fondul abandonării măsurilor restrictive. În plus, Institutul susține că tendința se datorează și unei scăderii încrederii în vaccin din cauza reinfectărilor și a campaniilor de dezinformare.

Din păcate, aceeași tendință a fost remarcată și în cazul celorlalte vaccinuri disponibile prin programele naționale. În plus, instituția a constatat că, în cadrul sistemului de monitorizare a reacțiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI), au fost înregistrate un număr de 1.281 de cazuri suspecte în 2022.

Institutul anunță deci o scădere semnificativă de 94,0% în comparație cu anul anterior. Totodată, în 2020 s-au raportat doar 21 de cazuri, numărul reacțiilor adverse postvaccinale a cunoscut o creștere semnificativă, apropiindu-se de cifra de 20.000 în anul 2021.

În intervalul 2011-2020, media reacțiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) a fost de aproximativ 90 pe an.

În anul 2022, când numărul persoanelor vaccinate împotriva COVID-19 a înregistrat o scădere semnificativă, au fost raportate 870 de reacții adverse din cele 1.281 de cazuri suspectate.

Un total de 821 (94,4%) dintre acestea au fost asociate cu componentele vaccinului, 32 (3,7%) cu anxietate, 13 (1,5%) cu componentele vaccinului, cât și cu anxietatea, și 4 (0,5%) cu erori programatice.

În plus, dintre cele 870 de reacții adverse, 368 (42,3%) au apărut în urma administrării vaccinurilor COVID-19.

Tinerii au fost cei mai afectați de reacțiile adverse la vaccinuri

Raportul INSP arată și o realitate surprinzătoare: tinerii s-au numărat printre cei mai afectați de acest tip de reacții la vaccinuri. În ceea ce privește vaccinurile anti-Covid, ele au provocat reacții adverse la persoane cu vârste de 30-34 de ani, 35-39 de ani și 40-44 de ani.

În anul 2022, vaccinul anti-Covid a fost responsabil pentru:

-119 cazuri de limfoadenopatii

-un caz de miocardită

-6 de tromboză

-18 reacții alegice

-două cazuri de șoc anafilactic

-5 de insomnii

-79 de cefalee

-24 de parestezii

-4 de paralizie facială

-33 de cazuri de diferite tulburări ale sistemului nervos

-37 de tulburări gastrointestinale

-109 de tulburări scheletice și ale țesutului conjunctiv

-173 de tulburări generale și la nivelul locului de administrare

-153 de tulburări cutanate și ale țesutului subcutanat

-33 de cazuri de anxietate

Totodată, INSP anunță că anumite persoane au raportat o combinație a acestora.

Pe locul doi la reacții adverse se află antigripalul Influvac Tetra. Acesta a provocat 244 de cazuri. Au fost 70 de cazuri în ceea ce privește vaccinurile DTPa-VPI-Hib-HB și Pneumococic. Totodată, vaccinul ROR a provocat 56 de cazuri.

În plus, INSP raportează că adulții cu vârstă peste 50 ani au fost cei mai afectați după administrarea Influvac Tetra (34,6%). Au urmat copii cu vârsta sub 1 an (23,5%), și cei cu vârsta de 1 an (12,2%).