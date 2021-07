Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat, sâmbătă, că Uniunea Europeană şi-a atins obiectivul de a dispune de suficiente doze pentru vaccinarea a 70 la sută din populaţia sa adultă, relatează The Guardian.

Responsabilitatea de administrare a dozelor revine guvernelor celor 27 de state membre, iar unele progresează mai bine decât altele, dar potrivit von der Leyen “UE şi-a respectat promisiunea”.

Programul UE de cumpărare a vaccinurilor, gestionat de Comisia Europeană, a furnizat 330 de milioane de doze de vaccin BioNTech-Pfizer, 100 de milioane de doze AstraZeneca, 50 de milioane de Moderna şi 20 de milioane de Johnson&Johnson.

Cu excepţia Johnson&Johnson, celelalte vaccinuri necesită administrarea a două doze pentru a se ajunge la eficienţa maximă, potrivit Agerpres.

În Uniunea Europeană trăiesc aproximativ 366 de milioane de adulţi.

Potrivit specialiștilor, este nevoie de vaccinarea unui procent de 70% din populație pentru a putea atinge așa-numita imunitate de turmă.

Imunitatea de turmă la nivel global a fost obținută o singură dată la scară globală, prin eradicarea variolei în 1980. S-a întâmplat după o campanie de vaccinare intensivă la nivel mondial. De asemenea, ne apropiem de imunitatea globală a pentru poliomielită.

În România, de la începutul programului de vaccinare în 27 decembrie 2020, au fost administrate 9.108.324 doze pentru 4.808.924 de persoane, dintre care 4.639.708 cu schema completă.

Totodată, despre vaccinuri, directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, spunea recent că “naționalismul vaccinării, în condițiile în care câteva țări au luat partea leului, este imposibil de apărat din punct de vedere moral și ineficient din punct de vedere al strategiei de sănătate publică”.

Acest fenomen este acum responsabil pentru “un val de moarte” în unele zone de pe glob, inclusiv pe continentul african.

Target achieved!

We have delivered enough vaccines to EU countries to vaccinate fully at least 70% of EU adults still this month.

COVID-19 is not yet defeated. But we are prepared to deliver more vaccines.

We will only come out of this crisis together.

#SafeVaccines pic.twitter.com/5yYCtbqBxc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 10, 2021