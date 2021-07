Președintele Klaus Iohannis a spus că în România vaccinarea anti-covid nu va deveni obligatorie și va rămâen voluntară ca și până acum. Totodată, șeful statului a subliniat faptul că valul 4 poate începe oricând, în prezent situația fiind pozitivă datorită temperaturilor crescute.

El a mai adăugat că le recomandă totuși românilor să se vaccineze cât încă sunt sănătoși.

„Vaccinarea este voluntară și așa va rămâne. Suntem expuși în fața valulul 4. Acum suntem întro pauză de vară. Pandemia revine cu noi și noi variante ale virusului, de aceea o mai spun o dată, vaccinați-vă până sunteți sănătoși”, a spus Iohannis.

De menționat este faptul că declarațiile făcute de șeful statului vin în contradictoriu cu cele făcute de ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, care a anunțat că personalul din sistemul medical va fi obligat să se vaccineze.

Klaus Iohannis o contrazice pe Ioana Mihăilă

Mai exact, potrivit acesteia medicii care ar urma să refuze să se vaccineze anti-covid vor plăti testele covid din buzunarul propriu.

Totodată, Ioana Mihăilă a mai adăugat că există șanse mari de infectare în rândul personalului medical, iar noul ordin care ar urma să fie modificat îi va obliga practic pe medici să se vaccineze.

„Urmează să modificăm Ordinul pentru infecţiile asociate activităţii medicale, aşa încât să facem mai indezirabilă absenţa vaccinării pentru personalul medical. Şi atunci când vrem să facem lucrul acesta, avem în principal, în gând, pacientul, care şi el are drepturi şi are dreptul de a veni în contact cu un cadru medical, fie că e medic, fie că e asistentă medicală, fie că e infirmieră, care nu îl pune la risc, adică are şanse extrem de reduse de a fi infectat şi asta o obţinem prin vaccinare. Nu putem obliga şi nici nu este dorinţa noastră să obligăm pe cineva să se vaccineze. Dorinţa noastră este să informăm şi să facilităm activitatea celor care sunt vaccinaţi.

La nivelul la care am creionat lucrurile, fără să ajungem la o concluzie finală – personalul medical care nu este vaccinat probabil că va trebui să se testeze periodic, cu costuri suportate de către persoana care se testează, nu de către management, nu de către Ministerul Sănătăţii, aşa încât pacientul să fie în siguranţă şi din nou să aibă certitudinea că este tratat şi diagnosticat de personal medical care este fie vaccinat, fie testat”, a explicat ministrul Sănătăţii.