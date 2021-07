Klaus Iohannis vorbește despre noi restricții pe teritoriul României. În ce constă ieșirea din pandemie?

Klaus Iohannis a avut joi, 8 iulie, cu ocazia participării la cel de-al șaselea Summit al Inițiativei celor Trei Mări (I3M), de la Sofia, o întrevedere cu senatorii Roger F. Wicker, republican, membru al Senatului din partea statului Mississippi, și Ben Cardin, democrat, membru al Senatului din partea statului Maryland, care conduc delegația Congresului SUA participantă la eveniment. În acest context, președintele României a fost întrebat despre posibilitatea de noi restricții.

„Nu cred că măsurile restrictive trebuie impuse acum, dar vaccinarea, da. Am trecut printr-un an și jumătate de pandemie și am repetat acest lucru de multe ori și o să o repet și acum. Ieșirea din pandemie și prevenirea revenirii stă în vaccinare”, a declarat Klaus Iohannis.

La ce relaxări ne putem aștepta?

Amintim că șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a vorbit anterior despre situația pandemică pe teritoriul țării noastre și măsurile de relaxare la care ne putem aștepta. Astfel, acesta a fost întrebat în funcție de ce criterii s-ar putea relaxa măsura ce vizează purtarea măștii în spațiile interioare.

„Măsura a fost dusă până la nivelul în care zece persoane vaccinate, în același birou, pot să rămână fără mască. În rest, în spațiile comune, în coridoare (…) a rămas mască și în acest moment rămâne aplicabilă această regulă”, a declarat acesta.

Mai apoi, Raed Arafat a fost întrebat în ce moment ne putem aștepta la o nouă relaxare.

„După cum am zis, prin 1 august probabil se va veni cu anumite recomandări noi sau măsuri noi. Acest lucru nu îl anticipez, nu spunem nimic până nu vedem care este situația și nu numai în România, ci și în zona din jur. Acestea sunt aspecte la care vom reveni în două săptămâni”, a răspuns Arafat.

