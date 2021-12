Care este diferența dintre zahărul alb și zahărul brun?

Zahărul brun are o aromă mai puternică, în timp ce zahărul alb este mai dulce și are un gust mai neutru, potrivit Howstuffworks. Când se extrage și se încălzește sucul din trestie de zahăr sau sfeclă de zahăr, rezultă un sirop brun, numit melasă. Zahărul alb se face folosind o centrifugă pentru a îndepărta cristalele de zahăr din melasă. Zahărul este procesat în continuare până când se extrage toată melasa.

Zahărul brun este creat în două moduri: fie melasa este adăugată înapoi în zahărul alb, fie zahărul original este doar parțial procesat, astfel încât o parte din melasa originală să rămână. Melasa este cea care dă zahărului brun culoarea sa intensă, plus valoarea nutritivă suplimentară. Dacă zahărul brun este expus la aer, umiditatea din melasă va face ca zahărul brun să se întărească.

Deci, pe care ar fi mai bine să-l folosim? Depinde de rețetă și de gust. Deoarece zahărul brun are mai multă umiditate decât cel alb, ar fi mai bine să-l folosim în produsele pe care le coacem, cum ar fi prăjitura cu fructe sau turta dulce. Zahărul brun are, de asemenea, o aromă mai puternică.

În schimb, zahărul alb funcționează bine în produsele care trebuie să crească, cum ar fi sufleurile și bezele. De asemenea, este mai dulce și are un gust mai neutru. Dacă în rețetă nu este menționat un anumit tip de zahăr, nu ezitați să experimentați. Dacă o rețetă necesită zahăr brun și aveți doar zahăr alb, puteți folosi o cană de zahăr alb plus un sfert de cană de melasă și o cană de zahăr alb plus jumătate de cană de melasă pentru un maro închis,conform Fine Cooking.

Zahărul alb

Zahărul alb granulat, sau „zahărul obișnuit”, este cel mai frecvent tip de zahăr cerut în diverse rețete. Are cristale mici și nu se încurcă, făcându-l foarte versatil. Zahărul pudră este cernut și amestecat cu un pic de amidon de porumb pentru a preveni aglomerarea. Denumit și zahăr de cofetarie, este perfect pentru glazură și frișcă.

Zahărul brun

Zahărul brun deschis și cel brun închis sunt în esență la fel, deși versiunea mai închisă are mai multă melasă și, prin urmare, o aromă mai puternică de melasă. Zahărul turbinado se mai numește și zahăr brut din trestie sau zahăr demerara. Acest zahăr este procesat suficient pentru a fi sigur de digerat. Este cel care se găsește în pachetele de zahăr brut din trestie, în unele cafenele.

Zahărul Muscovado, sau zahărul Barbados, este nerafinat și conține toată melasa sa naturală. Este destul de închis la culoare și are o aromă puternică de melasă. Cristalele vor fi mai grosiere și mai lipicioase, decât zahărul brun obișnuit.