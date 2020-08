Nicu Bocancea, master florist international, a dezvaluit ca cel mai impresionant exemplar cumparat de cineva in ultima luna a fost un maslin urias, de 300 de ani, inalt de aproape 4 metri si cu o greutate de 800 de kg pentru care am folosit un transport special.”

Cererea de plante speciale in ghiveci a crescut cu 100%, vanzarile de plante ornamentale, obisnuite, in ghiveci au inregistrat cresteri cu 50%, iar vanzarile de buchete si aranjamente florale s-au facut pe sistemul abonamentelor lunare si mai mult online decat in florariile fizice in ultimele 4 luni, de cand s-a instaurat pandemia la nivel mondial, dupa cum au constatat fondatorii celui mai longeviv si profitabil lant de florarii din Romania.

“Oamenii au simtit nevoia de verde viu in locuintele lor de cand au petrecut mai mult timp in casa si au decis sa aduca natura cat mai aproape de ei prin intermediul plantelor in ghiveci. Am avut comenzi de arbusti si de plante speciale ca niciodata, semn ca oamenii si-au dorit sa-si infrumuseteze spatiul in care traiesc si muncesc.”, a povestit Cosmin Avramita, managerul general al celui mai longeviv lant de florarii din Romania, prezent pe piata de 50 de ani.

S-a inregistrat o cerere foarte mare si pentru vasele de plante, pentru ghivece si vaze speciale: “Avem in florariile noastre fizice, dar si pe cea online, peste 1000 de modele de vase pentru plante din diverse materiale, din ciment, fibra de sticla, ceramica, metal, cu dimensiuni de la 12 pana la 150 de cm diametru, pentru toate categoriile de plante, de la plante agatatoare si ornamentale, pana la arbusti si plante supradimensionate pentru piatete sau mall-uri. Este o intreaga industrie in jurul vaselor pentru plante, sunt concepute de arhitecti celebri, au design-uri inovatoare si se intampla sa coste uneori mai mult decat planta pe care o gazduiesc.”, adauga Cosmin Avramita, atent la toate trendurile din domeniul floral la nivel mondial.

Integrarea platelor intr-un spatiu este indicat sa fie facuta cu ajutorul specialistilor florali si trebuie sa tina cont de anumite reguli: “Atunci cand alegem o planta pentru locuinta, pentru terasa, balcon sau gradina trebuie sa tinem cont de spatiul in care vrem sa o asezam, de rigorile de lumina si temperatura ale fiecarei plante si de implicarea pe care suntem dispusi sa o avem in ingrijirea ei. O planta fericita se vede cu ochiul liber, iar noi, iubitorii de flori, o comparam cu un copil. Daca are parte de spatiu, libertate, afectiune, ingrijire, apa si lumina atat cat are nevoie, va exploda in frumusete si ne va arata asta prin fiecare frunza si prin fiecare floare”, adauga Nicu Bocancea, master florist international care recomanda ca fiecare casa sa fie “insufletita” de prezenta florilor si a plantelor vii.