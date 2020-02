Up România și AmRest, cel mai mare operator independent HORECA din Europa Centrală și de Est în portofoliul căruia se regăsesc brandurile Starbucks și Burger King, au încheiat un parteneriat prin care cardurile Up Dejun vor putea fi folosite pentru plată în cafenelele Starbucks și în restaurantele Burger King din România.

„Cardurile Up Dejun, un instrument de plată modern”

„Parteneriatul cu Starbucks și Burger King pentru acceptarea cardurilor de masă Up Dejun aduce plus valoare și atractivitate întregii noastre rețele de afiliați. Suntem extrem de bucuroși că utilizatorii de carduri Up Dejun vor putea să se răsfețe de acum înainte la Starbucks și în restaurantele Burger King. Scopul nostru este de a oferi utilizatorilor Up Dejun varietate și soluții simple și inovatoare de plată”, a arătat Elena Pap, director general Up România.

„Starbucks, cel mai iubit brand de cafea din lume, îi va întâmpina pe utilizatorii de carduri Up Dejun cu cafele excelente, servite într-un decor modern și confortabil, de către barista zâmbitori și foarte bine pregătiți, parte a unei echipe care nu se limitează doar la a vinde cafea, ci se preocupă și de grija față de mediu. Suntem interesați să le oferim clienților noștri confort, simplificare și experiențe memorabile, la fel ca partenerii noștri, Up România”, au subliniat reprezentanții Starbucks Romania.

„În mai puțin de un an de zile de când am deschis primul restaurant în România am reușit să punem bazele unor parteneriate importante, care fac interacțiunea cu clienții noștri mult mai valoroasă. Suntem încântați să anunțăm parteneriatul cu Up România pentru cardurile Up Dejun, un instrument de plată modern, și suntem pregătiți să continuăm să investim în opțiuni inovatoare și digitale pentru clienții noștri”, au completat reprezentanții companiei, Burger King AmRest.

Tranzacțiile cu cardul de masă Up Dejun s-au dublat în 2019

Numai în domeniul HORECA , tranzacțiile cu cardul de masă Up Dejun s-au dublat în 2019 față de anul 2018. Astfel, în 2019, s-au înregistrat peste 20 de milioane de tranzacții în următoarele puncte alimentare: restaurante, pizzerii, cafenele, cantine, patiserii, cofetării, ceainării, fast-food.

Cardurile de masă Up Dejun, alături de platforma uponline.ro și aplicația Up Mobil, au multiple beneficii și avantaje, atât pentru partenerii afiliați, utilizatori și companiile client.

Astfel, partenerii comercianți Up România pot afla, prin simpla accesare a platformei Up Online, informații complexe despre situația plăților, soldul disponibil și istoricul facturilor. În același timp, Up Online este util pentru informații precum media de rambursare, media tranzacțiilor pe puncte de lucru, numărul de utilizatori într-o anumită perioadă etc. Pe lângă platforma Up Online, utilizatorii cardurilor Up Dejun au la dispoziție aplicația Up Mobil prin care pot avea acces la informații despre tranzacții, soldul disponibil, configurarea traseului până la cele mai apropiate locații de unde pot face cumpărături, dar și informații privind ofertele propuse de partenerii din rețeaua Up România.

Cel mai dorit beneficiu extrasalarial de către angajații din România, cardurile de masă sunt instrumente de motivare eficiente, cu o latură profund socială, acestea contribuind la alimentația zilnică a salariaților în timpul orelor de muncă. Cardurile de masă beneficiază de aceleași facilități fiscale ca și tichetele de masă pe suport de hârtie, fiind scutite de la plata taxelor social-salariale și fiind deductibile la plata impozitului pe profit.

Despre Grupul Up:

Grupul Up este un grup internaţional şi solid. Prezent în 30 de ţări, Grupul Up îşi adaptează expertiza la specificul local. Zi de zi este alături de 28,9 milioane de persoane din întreaga lume prin zeci de mărci de produse şi servicii: tichete, carduri sau aplicații mobile.

Despre Up România

Up România face parte din Grupul Up și deservește peste 20.000 de clienți și 750.000 de beneficiari. Cu o prezenţă de peste 17 ani în România, compania oferă diverse instrumente de motivare și soluții financiare avantajoase pentru performanța business-ului companiilor:

Produse și servicii care facilitează viața de zi cu zi a salariaților prin accesul la beneficii în multe domenii – tichete pe suport de hârtie și carduri de masă Up Dejun, tichete cadou, vouchere de vacanță, tichete de creșă

Soluții digitale interactive de incentivare și recompensare – STIM Online

Servicii dedicate comercianților

Soluții personalizate pentru modernizarea sectorului de acțiune socială – tichete sociale, tichete sociale pentru grădiniță

Soluții pentru achiziții inteligente dedicate companiilor mici și mijlocii – IMM – platforma Up Achiziții.

Despre AmRest

AmRest Holdings, SE este cel mai mare operator de restaurante multi-brand tip franciză din Europa, cu un portofoliu ce cuprinde 10 branduri în 25 de țări. AmRest operează francize pentru branduri precum KFC, Pizza Hut, Starbucks și Burger King, pentru mărcile proprii Sushi Shop, La Tagliatella, Bacoa, Blue Frog și KABB, precum și pentru brandul online Pokai. AmRest operează 40 de restaurante Burger King în Polonia, 19 în Cehia, două în Slovacia, unul în Bulgaria și acum unul în România, unde compania operează și lanțul de cafenele Starbucks.

