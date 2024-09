Mai multe persoane care au primit cardurile educaționale de 500 de lei în anul școlar trecut au raportat pentru Edupedu.ro că banii necheltuiți le-au fost retrași fără explicații. Motivul invocat a fost că tichetele „au expirat”. Emitenții cardurilor susțin că banii trebuiau folosiți în anul școlar 2023-2024. Totuși, Ordonanța de Urgență nr. 83 prevede că tichetul este valabil un an de la emitere. Cardurile educaționale au fost emise în ianuarie 2024, nu în septembrie, când a început și încărcarea lor.

Părinții care aveau încă fonduri necheltuite pe cardurile educaționale din voucherele de 500 de lei de anul trecut au descoperit că sumele rămase au fost blocate. Mai multe persoane au trimis mesaje către redacția Edupedu.ro, plângându-se că nu mai au acces la banii de pe cardurile educaționale, pe care intenționau să-i folosească pentru rechizite și haine pentru copiii lor.

“Cardul educațional a fost alimentat în februarie 2024. Copilul meu avea deja achiziționat tot ce era necesar pentru acel an școlar, așa că am lăsat cardul ca să îl am pentru clasa I în acest an școlar, 2024-2025, să-l folosesc în septembrie. Nu am folosit toată suma mai aveam 350 de lei pe el. Astăzi când să plătesc a fost respinsă tranzacția”, a scris un părinte.