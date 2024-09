Rectificarea bugetară s-a finalizat. Ministerul Finanțelor a prezentat distribuirea bugetului

Ministerul Finanțelor a prezentat joi proiectul de ordonanță de urgență referitor la rectificarea bugetară, prin care se prevede că majoritatea ministerelor și serviciilor de informații vor beneficia de fonduri suplimentare, în timp ce bugetele Camerei Deputaților și Senatului vor fi reduse.

Veniturile bugetului general consolidat vor crește, per total, cu 42.670,6 milioane lei, în timp ce cheltuielile bugetului general consolidat vor crește cu 60.106,3 milioane lei. Deficitul bugetului general consolidat, calculat în termeni cash, va ajunge la 122.825,5 milioane lei, potrivit propunerilor din proiectul de rectificare bugetară.

Bugetul de stat va suplimenta creditele pentru mai multe ministere și instituții astfel:

Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: +14.105,7 milioane lei, din care: +3.000,1 milioane lei Dobânzi și + 11.009,2 milioane lei Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene; Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: +5.481,4 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea de sume suplimentare pentru cheltuieli de personal (+3,4 milioane lei), subvenții (+400,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (+5.000,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (+100,0 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-19,3 milioane lei) precum și la active nefinanciare (-2,7 milioane lei);

Ministerul Sănătății: +3.889.0 milioane lei, per sold, ca urmare a suplimentării transferurilor către Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate; Ministerul Educației: +4.595,8 milioane lei, per sold în principal pentru asigurarea cheltuielilor de personal (2.700 milioane lei), a burselor (1.185,7 milioane lei) și a finanțării învățământului superior (632 milioane lei); Ministerul Muncii și Solidarității Sociale: +1.628,5 milioane lei per sold. Se propune alocarea suplimentară de sume, în principal pentru asigurarea drepturilor de asistență socială;

Ministerul Afacerilor Interne:

+3.675,0 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale (+3.400 milioane lei) și pentru plata pensiilor militare de stat (+764,0 milioane lei) și s-au identificat economii la bunuri și servicii (-50,0 milioane lei), la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 (-89,0 milioane lei), la proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-200,0 milioane lei) și la active nefinanciare (-150,0 milioane lei); Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: +3.342,0 milioane lei, per sold. S-au asigurat fonduri pentru derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (+3.440,6 milioane lei) și pentru alte cheltuieli (+0,4 milioane lei).

Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR” (-73,3 milioane lei), cheltuieli de personal (-24,5 milioane lei) precum și la bunuri și servicii (-1 milion lei) și active nefinanciare (-0,1 milioane lei); Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +2.009,8 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare pentru cheltuieli de personal (+54,8 milioane lei) și pentru derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (+2.000,0 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (-15,0 milioane lei) și active nefinanciare (-30,0 milioane lei);

Ministerul Finanțelor:

+854,6 milioane lei, per sold. Se propune alocarea suplimentară de sume pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare, reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața instanțelor judiciare și arbitrale internaționale (+700 milioane lei) și pentru majorarea capitalului social al Exim Banca Românească S.A. (+451,0 milioane lei). Sau identificat economii la titlurile cheltuieli de personal (-160,0 milioane lei), bunuri și servicii (-50,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-29,4 milioane lei), cheltuieli de capital (-50,0 milioane lei) și operațiuni financiare (-7,0 milioane lei); Înalta Curte de Casație și Justiție: +424,6 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale (+430,1 milioane lei) și s-au identificat economii la bunuri și servicii (-4,0 milioane lei), la alte cheltuieli (-1,0 milioane lei), precum și la cheltuieli de capital (-0,5 milioane lei);

Ministerul Justiției: +313,6 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare plății drepturilor salariale (+10 milioane lei), pentru bunuri și servicii (+50 milioane lei), pentru transferuri între unități ale administrației publice (+272,0 milioane lei) reprezentând finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor. S-au identificat economii la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-13,4 milioane lei) și la cheltuieli de capital (-5,0 milioane lei);

Ministerul Energiei:

+1.282,7 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare pentru cheltuieli de personal (+5,5 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (+980,3 milioane lei) și pentru finanțarea ajutorului de stat pentru închiderea în siguranță a minelor de huilă la Societatea Complexul Energetic Valea Jiului – S.A. (+300 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la active nefinanciare (-2,1 milioane lei) precum și la bunuri și servicii (-1 milion lei);

Secretariatul de Stat pentru Culte:

+208,0 milioane lei pentru asigurarea contribuției statului la salarizarea personalului din unități de cult; Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: +97,6 milioane lei, per sold. S-au asigurat, în special, fondurile necesare despăgubirilor ce trebuie acordate în cazul focarelor de pestă porcină africană, salmonella și pesta rumegătoarelor mici și pentru derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare.

S-au identificat economii la bunuri și servicii (-0,5 milioane lei), la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-0,1 milioane lei) și la active nefinanciare (-0,5 milioane lei); Ministerul Public: +91,3 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile pentru plata drepturilor salariale (+160,0 milioane lei), pentru Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (+1,3 milioane lei). S-au identificat economii la bunuri și servicii (-10,0 milioane lei), la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-57,4 milioane lei) și la active nefinanciare (-2,6 milioane lei);

Ministerul Afacerilor Externe:

+77,5 milioane lei, per sold pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata drepturilor salariale (+41,8 milioane lei), la bunuri și servicii (+38,8 mii lei), la alte cheltuieli (+902 mii lei) și s-au identificat economii la transferuri între unități ale administrației publice (-4,0 milioane lei);

Serviciul de Informații Externe: +80,5 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile pentru plata drepturilor salariale (+80,0 milioane lei) și pentru asistență socială reprezentând indemnizații lunare pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului (+0,5 milioane lei);

Serviciul Român de Informații: +58,8 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile pentru plata drepturilor salariale (+193,0 milioane lei), la transferuri între unități ale administrației publice reprezentând drepturi salariale ale personalului din rețeaua sanitară proprie și pentru personalul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” (+22,0 milioane lei), pentru plata pensiilor militare de stat (+49,0 milioane lei) și s-au identificat economii la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-185,2 milioane lei) și la active nefinanciare (-20,0 milioane lei);

Serviciul de Protecție și Pază:

+53,5 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale (+53,0 milioane lei) și pentru asistență socială reprezentând indemnizații lunare pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului (+0,5 milioane lei); Societatea Română de Televiziune: +40,0 milioane lei, per sold, pentru producerea și difuzarea emisiunilor de televiziune

Administrația Prezidențială: + 6.833 mii lei

Ministerul Apărării Naționale: + 1.800.000 mii lei. Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să introducă în anexa nr. 3/18/07 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2024-2027 (Sume alocate din credite externe)”, credite de angajament și credite bugetare aferente mecanismului Foreign Military Financing, oferit de către Guvernul Statelor Unite ale Americii prin diminuarea corespunzătoare a creditelor de angajament și a creditelor bugetare din bugetul de stat.