Adrian Câzu, directorul de dezvoltare al retailerului de încălţăminte Benvenuti, a fost premiat în cadrul ediției 2024 a Galei Capital Excelență în Management pentru extinderea constantă a lanțului de magazine.

„Benvenuti activează în domeniul retailului, dominat de companiile internaționale. Cu toate acestea, sunt și retaileri români care țin steagul sus. Iar Benvenuti este unul dintre aceștia. Suntem o companie 100% românească, cu acționari români și sediul în Oradea. În martie, anul acesta, am împlinit 20 de ani de activitate. În 2004 am deschis primul magazin, iar astăzi suntem la 55 de unități, în 29 de orașe din țară. Premiul acesta răsplătește munca noastră, a întregii echipe din ultimii 20 de ani. Suntem o echipă fantastică la Oradea și facem o treabă foarte bună“, a declarat Adrian Câzu pe scena Galei Capital.

Benvenuti, un proiect multibrand

Pentru retailerul de încălţăminte Benvenuti, 2023 a venit cu o creștere substanțială a cifrei de afaceri și extinderea cu încă trei magazine multibrand Enzo Bertini, rețeaua ajungând astfel la 55 de unități.

Un rezultat remarcabil, ținând cont de faptul că lanțul de magazine este dezvoltat de la zero din 2004. „Avem în momentul de faţă 55 de magazine, dintre care 46 sub brandul Benvenuti şi 9 sub brandul Enzo Bertini. Este rezultatul unui proiect de lungă durată – în martie anul acesta am implinit 20 de ani. Par mulţi, dar, de fapt, sunt puţini, timpul a trecut foarte repede, pentru că am fost permanent «în priză». Toate aceste rezultate nu se puteau însă obține fără o muncă de echipă. Iar noi am fost şi suntem o echipă foarte bună, cu un nucleu care are chiar 20 de ani.“, ne-a declarat directorul de dezvoltare Benvenuti.

Dezvoltarea continuă

Pentru anul acesta, dezvoltarea rețelei continuă prin remodelarea şi aducerea la ultimul concept Benvenuti a unor magazine mai vechi. În lunile ianuarie-februarie au trecut deja prin această etapă magazinele Benvenuti din Brăila, Constanţa şi Arad şi vor urma, în a doua parte a anului, alte trei-patru unități.

„Ca magazine noi, deocamdată nu avem nimic prevăzut pentru 2024. Urmărim câteva oraşe unde nu suntem prezenţi încă, atât cu Benvenuti cât şi cu Enzo Bertini, dar aici depindem de livrările de noi mall-uri ce vor avea loc în ţară, în perioada următoare. Avem deja un contract semnat pentru o nouă unitate Enzo Bertini în extinderea Arena Mall din Bacău, dar aceasta va avea loc în 2025”, a mai precizat Adrian Câzu.

Există însă și provocări. Potrivit acestuia, și în 2024 cea mai mare problemă întâmpinată este dificultatea angajării personalului necesar pentru magazine.

