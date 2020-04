Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, spune că, în contextul în care în această perioadă curba privind numărul de îmbolnăviri din cauza SARS-Cov-2 este încă în creştere, autorităţile menţin măsurile de prevenire a răspândirii virusului.

Intervenția lui Nelu Tătaru

„Mentinem o crestere a numarului de cazuri si de decese. Orice deces este o pierdere. Suntem in aceasta perioada de crestere, chiar daca unii au crezut altceva si s-au relaxat. Evaluarea acestor zile o vom avea peste aproximativ zece zile.

Noi luam in discutie orice propunere vine de la specialisti. S-a discutat acest aspect dar nu exista nici o decizie in acest sens. Tocmai pentru ca sunt milioane de oameni peste 65 de ani nu se poate, trebuie protejati la ei acasa. Nu este nici profesional nici moral posibil.

Noi inca suntem pe panta ascendenta a curbei. Urmarim aceste 7-10 zile. Putem vedea la 10 zile si face o evaluare a acestei curbe si focarele constituite si care se constituie. Evaluarea dintre 1 mai si 15 mai, cand se termina starea de urgenta, si apoi putem lua o decizie.

Speram la o limitare a acestor iesiri de 1 mai si lumea sa respecte izolarea. Cand va fi vorba de relaxare vom gandi cate o modalitate pentru fiecare categorie de varsta.

In acest moment avem o capacitate a aparatelor pana la 6000 de teste pe zi, dar capacitate umana nu ajunge pana acolo. Testam in general 4700-4800 pe zi, dar odata ce personalul medical se rodeaza, speram sa crestem aceste numere”, a transmis Nelu Tătaru la România TV.

Starea cadrelor medicale

„Avem in jur de 1200 de cadre medicale infectate in acest moment si 6 decese. Chiar azi a decedat un infirmier la Arad.

Din focare, ce inseamna decese trebuie testati. Daca nu s-a facut inainte, se face la necropsie, pentru a avea o raportare corecta. Se ia proba din plaman si se raporteaza. In contextul acelui numar de teste si avand in lucru aproximativ 2000 de teste, era prioritar sa se faca testele celor aflati in viata, sub tratament.

Avem si laboratoare private in care se fac testari.

In spitalele unde am fost azi nu mai exista aceasta problema a materialelor medicale”, a adăugat ministrul Sănătății.