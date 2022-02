PNL: Trebuie anulate restricțiile

Miercuri, 23 februarie, Robert Sighiartău, vicepreşedinte al Partidului Național Liberal (PNL), a scris un mesaj public pe rețelele de socializare prin care susținea că restricțiile împotriva COVID-19 ar trebuie anulate urgent întrucât „deja multe țări reintră în normalitate.”

„Trebuie anulate restricțiile impuse din cauza pandemiei. Și asta cât de curând posibil. România a depășit momentele critice. La fel și Europa. Deja mai multe țări au renunțat la măsurile restrictive și reintră în normalitate. Pandemia se va sfârși, spun tot mai mulți specialiști. Responsabilitatea trebuie să fie una individuală (cine mai vrea să poarte mască, să poarte)”, a spus acesta.

Restricțiile sanitare afectează econimia națională

De asemenea, Robert Sighiartău a adăugat că măsurile sanitare ar trebui eliminate deoarece anumite domenii de activitate sunt grav afectate economic.

„Incă sunt domenii de activitate care sunt afectate economic din cauza restricțiilor. Prioritatea nr. 1 trebuie să fie susținerea celor care aduc bani la bugetul statului”, a scris liberalul pe Facebook.

Când scăpăm de restricțiile sanitare? Alexandru Rafila a spus tot

Reamintim că, anterior, Alexandru Rafila a declarat că sunt șanse mari ca românii să NU se mai confrunte cu restricțiile împotriva COVID-19 în perioada sărbătorilor pascale, iar lucrurile să se apropie de normalitate.

„Nu-mi place să fac astfel de predicții, dar cred că până la Sărbătorile de Paște vom avea o viață relativ normală, poate doar cu recomandarea purtării măștii în interior, în special în zonele aglomerate”, a afirmat acesta la Radio România Actualități.

În ceea ce privește renunțarea la starea de alertă, conform declarațiilor făcute de Alexandru Rafila, există șanse mari ca în martie România să facă un prim pas spre normalitate.

De altfel, chiar și președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, consideră că nu mai este necesară o „stare de alertă sanitară” în țara noastră.

Nicolae Ciucă, despre relaxarea măsurilor împotriva COVID-19

Amintim că prim-ministrul a anunțat că a discutat cu ministrul Sănătății despre implementarea unor măsuri de relaxare în următoarea perioadă.

„Am discutat şi am spus public că urmează să desfăşurăm o analiză după data de 15 februarie la nivelul Ministerului Sănătăţii şi al celorlalte instituţii implicate. Au avut loc aceste evaluări, este foarte clar că în momentul de faţă, în ceea ce priveşte valul cinci, am intrat, e o linie descendentă. Am discutat cu domnul ministru Rafila, vom avea o analiză cât se poate de concretă și vom veni cu măsuri care să se preteze la nivelul situației”, a spus premierul.