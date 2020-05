Când se dă Bacul în România? Ce trebuie să facă toţi elevii. Veste bună de la Minister

Ministrul Educaţiei a lămurit unele probleme legate de organizarea Bacalaureatului din acest an, ce va sta sub semnul distanţării sociale. Monica Anisie are şi o veste bună pentru elevi, legată de materia pentru Bac.