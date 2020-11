Răsturnare incredibilă de situație, în plină pandemie de coronavirus. Deși avem mii de cazuri de noi infectări, unele școli s-ar putea redeschide. A spus-o chiar ministrul Educației, Monica Anisie.

Monica Anisie a dezvăluit că se ia în calcul deschiderea școlilor doar pentru elevii claselor terminale. Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a vor reveni la școală fizic pentru a se pregăti în vederea susținerii Evaluării Naționale și a Bacalaureatului, chiar dacă școlile sunt în scenariul roșu.

Ministrul Educației, Monica Anisie, nu a precizat însă când ar urma să se întâmple acest lucru. „Așa cum am procedat și în primăvară, am redeschis unitățile de învățământ pentru două săptămâni, tocmai pentru a da posibilitatea copiilor să revină în spațiul școlii și să facă ore de pregătire cu profesorii pentru examenele naționale. Am experimentat deja acest lucru și vom continua”, a declarat ministrul Educației.

Între timp, grădinițele și școlile ar putea fi redeschise gradual, fără se se mai țină cont de rata de incidență a infectării cu virusul SARS CoV-2. Este varianta analizată acum de autorități, potrivit unor surse citate de EduPedu.ro.

Află într-o vizită în județul Teleorman, Monica Anisie a venit cu date de ultimă oră. „La momentul acesta trebuie să ne gândim serios la ceea ce înseamnă siguranța, sănătatea copiilor, a personalului și, în același timp, trebuie să continuăm și învățarea. Noi nu închidem școlile, ci continuăm cu învățarea în sistem online.

Trebuie să corelăm ceea ce se întâmplă cu situație epidemiologică și cu ceea ce avem de făcut în sistemul de educație”, a mai declarat Monica Anisie, conform EuropaFM.

Din cauza pandemiei de Covid-19, toate școlile au fost închise, elevii fiind nevoiți să participe la cursuri online.

”Mai multe studii au arătat că școala nu este principalul factor de răspândire a virusului pentru că în școală se respectă într-o proporție covârșitoare măsurile (sanitare și de distanțare -n.r.)”, a declarat inspectorul școlar general Mihai Mureșan de la Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, convins că România ar trebui să ia exemplul Franței sau Angliei, țări care au închis tot mai puțin școala.

”Părerea mea este că trebuie întotdeauna trebuie să facem în așa fel încât ultima instituție care să fie închisă să fie școala. Mă uit la ce se întâmplă în Franța sau în Anglia.

Este închis totul cu excepția școlilor care, în continuare, funcționează fără niciun fel de problemă. Mai multe studii au arătat că școala nu este principalul factor de răspândire a virusului pentru că în școală se respectă într-o proporție covârșitoare măsurile.

Aceasta a fost motivația pentru care, atunci când Bistrița a intrat în scenariul roșu, am fost și eu de acord cu scenariul galben pentru școli fiindcă informațiile venite de la conducerea Direcției de Sănătate Publică arătau foarte clar că în niciuna dintre școlile din Bistrița nu suntem în situația unei rate de infectare masive care să riște să devină un focar.

Nu cred că ar fi fost ceva rău. Statul elevilor acasă înseamnă statul a cel puțin unui părinte acasă, cheltuieli bugetare mai mari, iar calitatea actului didactic nu este nici pe departe cea care se obține în sala de clasă”, a spus Mihai Mureșan, potrivit TimpOnline.ro.

