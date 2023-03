Dr Radu Berceanu, medic oncolog specializat în peste 15 ani de practică în tratarea cu succes a cancerelor grave, cu un palmares de peste 3000 de cazuri de cancere tratate, dintre care peste 500 tumori cerebrale, peste 300 tumori ORL, dar și multe cancere pulmonare, colorectale, mamare sau de col uterin, subliniază că în România cancerul poate fi tratat într-o proporție foarte mare cu tratament calibrat și personalizat fiecărui pacient în parte, cu inovații și eficiență tehnologică și cu o consultație inițială de peste 2 ore pentru documentarea complexă a fiecărui caz.

„Performanțe mari am avut în tratarea tuturor tipurilor de cancer, dar în mod special se remarcă rezultatele obținute la pacienți cu cancere ORL și cu cancere cerebrale agresive. Nu am ales noi să tratăm cazuri grave, ci pur și simplu așa s-a întâmplat. Au venit la noi pacienți pe care nimeni nu voia să îi mai trateze și eu am considerat că pot găsi soluții pentru ei; iar în aproape toate cazurile am reușit să ajut, chiar dacă asta a presupus adaptări ale schemelor standard din manuale. Spre exemplu, pot spune că cele mai multe tumori ORL pot fi vindecate, chiar și în formele avansate! Din sute de cazuri de pacienti ORL tratați, cu tratamentul calibrat si personalizat, peste 80% dintre pacienții cu stadii grave de cancer ORL au avut o reducere semnificativă a încărcării tumorale, iar peste 50% dintre pacienți au obținut o vindecare completă.”, declară dr. Radu Berceanu, care a înregistrat o rată de succes ridicată în vindecarea sutelor de cazuri de cancer ORL în România ce depășește statisticile unor țări-reper din medicina mondială, precum SUA.

A inventat un program unic și inovator pe piața din România

Preocupat de unicitatea fiecărui caz în parte, dr. Radu Berceanu a inventat, în anii de studiu și experiență clinică, un program unic și inovator pe piața din România de procesare și optimizare a informației medicale care suprapune rapid dosarele pacienților cu datele științifice de specialitate pentru a permite echipei medicale să găsească în cel mai scurt timp, eficient și integrat, tratamentul personalizat potrivit istoricului și particularităților fiecărui pacient.

La metoda sa originală și revoluționară de muncă în oncologie contribuie și conceptul său de primă întâlnire cu pacientul, denumită „evaluare și coordonare inițială”, care are o durată mai mare de 2 ore și în care dr. Radu Berceanu documentează complex și profund cazul pacientului pentru a putea înțelege și analiza premisele și a desena planul ideal de tratament care să ducă la vindecare. Mai mult, când dosarul medical este incomplet și sunt necesare informații noi, procesul de evaluare și coordonare inițială se poate prelungi dincolo de prima întâlnire propriu-zisă cu pacientul, uneori până la câteva săptămâni.

„Din punctul meu de vedere, sistemul nostru de captare și procesare a informației medicale este diferențiatorul de bază între mine și orice alt medic. Eforturile permanente de optimizare a modului de procesare a informațiilor medicale disponibile, importanța pe care o dăm primei întâlniri și cunoașterii cazului împreună cu personalizarea și adecvarea tratamentului propus la particularitatea cazului sunt cele care ne-au condus la performanțele pe care am reușit să le obținem.”, declară dr. Radu Berceanu.

Dr. Radu Berceanu își dedică timpul pacienților pentru a le explica și clarifica etapele tratamentului

Cele mai mari satisfacții profesionale ale dr. Radu Berceanu sunt strâns legate de pacienții săi și de binele pe care îl poate aduce un tratament corect, eficient, calibrat și personalizat. Sensibil la neputința care poate deriva din boală și convins că puterea vine din cunoaștere și încredere, dr. Radu Berceanu își dedică timpul pacienților pentru a le explica și clarifica parcursul tratamentului în toate etapele și efectele sale, ceea ce pune bazele celor mai bune premise pentru vindecare.

„Scopul meu este ca pacientul să fie cât de bine se poate; pentru mine tratamentul este doar o unealtă care trebuie calibrată pentru a ne atinge scopul. Cel mai mult mă emoționează neputința care poate veni odată cu boala, astfel încerc mereu să găsesc soluții și să cresc spectrul soluțiilor pe care le pot oferi pacienților mei. Cele mai mari satisfacții profesionale mi le aduc faptul că ajut oamenii cu forme incurabile de cancer să trăiască mult mai mult decât s-a crezut inițial că ar fi posibil, faptul că uneori pot vindeca oameni cu forme de boală considerate incurabile, faptul că pot oferi speranță oamenilor care ajung la mine descurajați și faptul că am sinergie cu colegii medici cu care colaborez, reușind împreună să facem repede și bine lucruri considerate de alții imposibile.”, declară dr. Radu Berceanu.