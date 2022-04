Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a anunțat că a purtat o discuție cu președintele Vladimir Putin. El spune că discuția a fost foarte dură și directă și că a cerut încetarea imediată a focului din Ucraina, scrie Die Presse.

”Discuţia a fost foarte directă, deschisă şi dură, nu a fost o vizită de prietenie. Am evocat crimele de război din Bucha şi din alte locuri şi am subliniat că toţi cei responsabili trebuie traşi la răspundere. Am transmis că vor fi aplicate sancţiui suplimentare Rusiei atât timp cât în Ucraina mor oameni”, a declarat Karl Nehammer.

Cancelarul Austriei, primul care efectuează o vizită în Rusia de la începutul conflictului armat din Ucraina, spune că acest război trebuie oprit.

De asemenea, el a efectuat, sâmbătă, și o vizită la Kiev, acolo unde s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski.

“Acum, îi voi informa pe partenerii noştri europeni despre discuţiile cu preşedintele Rusiei şi ne vom consulta asupra viitoarelor măsuri”, a precizat acesta.

Putin vrea să cucerească toate celelalte orașe

Ramzan Kadîrov, șeful Republicii Cecene, a spus care este următoarea mișcare a Rusiei. Astfel, potrivit liderului cecen, în prezent, trupele eliberează complet regiunile Luhansk şi Doneţk și se concentrează asupra cuceririi Kievului.

”Va avea loc o ofensivă, nu numai asupra Mariupol, ci şi asupra altor locuri, oraşe şi sate. Luhansk şi Doneţk – le vom elibera complet în primul rând … şi, apoi, vom cuceri Kievul şi toate celelalte oraşe”, a declarat Kadîrov într-un videoclip postat pe Telegram.

Ramzan Kadîrov se descrie ca fiind omul preşedintelui rus Vladimir Putin. El a declarat că nu ar trebui să existe niciun dubiu cu privire la Kiev. „Vă asigur: nu se va face niciun pas înapoi”, a spus Kadîrov, potrivit Reuters.

De asemenea, Kadîrov a fost acuzat, în repetate rânduri, de Statele Unite şi de Uniunea Europeană de abuzuri privind drepturile omului, pe care le neagă. La începutul lunii acesteia, Ucraina susţinea că a preluat controlul asupra întregii regiuni Kiev, a declarat ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Hanna Malyar, citată de Sky News. Într-o postare pe Facebook, Malyar a declarat că „întreaga regiune Kiev este eliberată de invadator”.